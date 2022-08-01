Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/cemevleri-saldirisinda-gozalti-sayisi-ikiye-yukseldi-1059378120.html
Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi
Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı ikiye yükseldi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:05+0300
2022-08-01T18:07+0300
türkiye
cemevi
ankara
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7776789fb708d600e7277f6c1e2faf0d.jpg
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırı gerçekleşti.Saldırının ardından Ahmet Ozan K. isimli şahış yakalanarak gözaltına alındı.Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-planli-provokasyon-en-agir-sekilde-cezalandirilacak-1059374777.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057914777_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_392f1b19bb00fe16bd074cf03a2ea0e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cemevi, ankara, gözaltı

Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi

18:05 01.08.2022 (güncellendi: 18:07 01.08.2022)
© AAgözaltı - tutuklama - yakalama
gözaltı - tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı ikiye yükseldi.
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırı gerçekleşti.
Saldırının ardından Ahmet Ozan K. isimli şahış yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen İyilik İftarı na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu'dan cemevlerine saldırı açıklaması: Planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacak
16:03
Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала