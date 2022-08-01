https://tr.sputniknews.com/20220801/cemevleri-saldirisinda-gozalti-sayisi-ikiye-yukseldi-1059378120.html

Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi

Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi

Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı ikiye yükseldi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T18:05+0300

2022-08-01T18:05+0300

2022-08-01T18:07+0300

türkiye

cemevi

ankara

gözaltı

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Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırı gerçekleşti.Saldırının ardından Ahmet Ozan K. isimli şahış yakalanarak gözaltına alındı.Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-planli-provokasyon-en-agir-sekilde-cezalandirilacak-1059374777.html

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cemevi, ankara, gözaltı