https://tr.sputniknews.com/20220801/cemevleri-saldirisinda-gozalti-sayisi-ikiye-yukseldi-1059378120.html
Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi
Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı ikiye yükseldi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:05+0300
2022-08-01T18:05+0300
2022-08-01T18:07+0300
türkiye
cemevi
ankara
gözaltı
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Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırı gerçekleşti.Saldırının ardından Ahmet Ozan K. isimli şahış yakalanarak gözaltına alındı.Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-planli-provokasyon-en-agir-sekilde-cezalandirilacak-1059374777.html
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cemevi, ankara, gözaltı
Cemevleri saldırısında gözaltı sayısı ikiye yükseldi
18:05 01.08.2022 (güncellendi: 18:07 01.08.2022) Abone ol
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik gerçekleştirilen saldırıda gözaltı sayısı ikiye yükseldi.
Ankara’da iki gün önce cemevleri ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırı gerçekleşti.
Saldırının ardından Ahmet Ozan K. isimli şahış yakalanarak gözaltına alındı.
Saldırıyla ilgili bugün bir şahsın daha gözaltına alındığı ve olayla ilgili toplam gözaltı sayısının ikiye yükseldiği öğrenildi.