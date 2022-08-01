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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:17+0300
2022-08-01T18:17+0300
politika
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.Trabzonspor'un, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı da getirdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

18:17 01.08.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Trabzonspor'un, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı da getirdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.
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