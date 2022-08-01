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Diyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu
Diyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu
Amedspor  ve Diyarbekirspor taraftar grupları, stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-01T20:02+0300
spor
diyarbakır
amedspor
futbol
stadyum
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Amedspor ve Diyarbekirspor taraftar grupları, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya verilmesini protesto etti. Dağkapı Meydanı’nda toplanan spor kulüpleri yöneticileri, taraftar gruplarına kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi. Açıklamada "Sporda adalet", Stadyumlar halkındır", "Tesisler futbol kulüplerinindir" pankartları açtı.‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’Taraftar grupları tarafından yapılan ortak açıklamada her iki spor kulübünün yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek “İki takımımızın başkanları haftalardır özellikle stadyumun takımlarımıza tahsisi için her kapıyı çalmakta ve bu konuda mücadele etmektedirler. Bu mücadeleleri yanıtsız ve sonuçsuz bırakılmıştır. Yeni Diyarbakır Stadyumu ilk açıldığında da ‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’ tespitimiz dört yılın sonunda da geçerliliğini korumaktadır. Stadyum için istenen yüksek kiralama bedelleri takımlarımızın ödeyebilecekleri tutarların üstündedir” denildi.‘Takımlarımız tesis yokluğundan göçebe hayatı yaşamaktadırlar’‘Şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar sorunu çözmeli’Açıklamanın devamında şu talepler yer aldı: “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin Görev ve Sorumluluğu başlığı 14. Maddesinde sporu teşvik amacıyla kullanılabilen binde yedilik dev bütçenin etkin ve verimli kullanılmadığı kanaatindeyiz. Kulüplerimizin ayni ve nakdi yardımlardan şeffaf bir şekilde faydalandırılmalıdır. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında harcanan tutarların ne şekilde nereye harcandığını soracağımızı bildiriyoruz. Herkesçe bilinen bu sorunların; şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar tarafından çözülmesini talep etmekte ve beklenti içinde olduğumuzu ifade etmekteyiz. Her zaman kulüplerimizin yanında olduğumuzu ve bu haksızlıklar karşısında mücadelemizi büyüteceğimizi burada tekrar ediyoruz.”
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Sertaç Kayar
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diyarbakır, amedspor, futbol, stadyum

Diyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu

20:01 01.08.2022 (güncellendi: 20:02 01.08.2022)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu
Diyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Amedspor  ve Diyarbekirspor taraftar grupları, stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya verilmesini protesto etti.
Amedspor ve Diyarbekirspor taraftar grupları, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya verilmesini protesto etti. Dağkapı Meydanı’nda toplanan spor kulüpleri yöneticileri, taraftar gruplarına kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi. Açıklamada "Sporda adalet", Stadyumlar halkındır", "Tesisler futbol kulüplerinindir" pankartları açtı.

‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’

Taraftar grupları tarafından yapılan ortak açıklamada her iki spor kulübünün yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek “İki takımımızın başkanları haftalardır özellikle stadyumun takımlarımıza tahsisi için her kapıyı çalmakta ve bu konuda mücadele etmektedirler. Bu mücadeleleri yanıtsız ve sonuçsuz bırakılmıştır. Yeni Diyarbakır Stadyumu ilk açıldığında da ‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’ tespitimiz dört yılın sonunda da geçerliliğini korumaktadır. Stadyum için istenen yüksek kiralama bedelleri takımlarımızın ödeyebilecekleri tutarların üstündedir” denildi.

‘Takımlarımız tesis yokluğundan göçebe hayatı yaşamaktadırlar’

“Stadyum içerisinde bulunan reklam alanları, kantinler ve localar habersiz bir şekilde başka firmalara armağan edilmiştir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunlar yer aldı: “Kulüplerimiz sayesinde stadyumu dolduran on binlerce insana yapılacak reklamların kulüplerimize tek bir kuruş faydası olmayacaktır. Bu alanların kulüplerimize verilmesi gerekir, aksi halde reklam veren firmaların haksız kazancı sebebiyle boykot çağrısı yapılacaktır. Stadyum içerisinde bulunan ve firmalara armağan edilen kantinler ve localarda da aynı durum geçerlidir. Uzun yıllardır şehrimizde spor tesisi yapılmamıştır. Diyarbakırspor’un kullandığı tesis de boşaltılıp yıkılmıştır. Takımlarımız tesis yokluğundan göçebe hayatı yaşamaktadırlar.”

‘Şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar sorunu çözmeli’

Açıklamanın devamında şu talepler yer aldı: “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin Görev ve Sorumluluğu başlığı 14. Maddesinde sporu teşvik amacıyla kullanılabilen binde yedilik dev bütçenin etkin ve verimli kullanılmadığı kanaatindeyiz. Kulüplerimizin ayni ve nakdi yardımlardan şeffaf bir şekilde faydalandırılmalıdır. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında harcanan tutarların ne şekilde nereye harcandığını soracağımızı bildiriyoruz. Herkesçe bilinen bu sorunların; şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar tarafından çözülmesini talep etmekte ve beklenti içinde olduğumuzu ifade etmekteyiz. Her zaman kulüplerimizin yanında olduğumuzu ve bu haksızlıklar karşısında mücadelemizi büyüteceğimizi burada tekrar ediyoruz.”
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