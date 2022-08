https://tr.sputniknews.com/20220801/diyarbakir-taraftar-gruplarindan-ihale-protestosu-1059382044.html

Diyarbakır taraftar gruplarından ‘ihale’ protestosu

Amedspor ve Diyarbekirspor taraftar grupları, stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

Amedspor ve Diyarbekirspor taraftar grupları, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumdaki reklam alanları, kantinler ve locaların spor kulüpleri yerine ihale yoluyla başka bir firmaya verilmesini protesto etti. Dağkapı Meydanı’nda toplanan spor kulüpleri yöneticileri, taraftar gruplarına kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi. Açıklamada "Sporda adalet", Stadyumlar halkındır", "Tesisler futbol kulüplerinindir" pankartları açtı.‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’Taraftar grupları tarafından yapılan ortak açıklamada her iki spor kulübünün yaşadığı sorunlara dikkat çekilerek “İki takımımızın başkanları haftalardır özellikle stadyumun takımlarımıza tahsisi için her kapıyı çalmakta ve bu konuda mücadele etmektedirler. Bu mücadeleleri yanıtsız ve sonuçsuz bırakılmıştır. Yeni Diyarbakır Stadyumu ilk açıldığında da ‘Stadyum Diyarbakır’da yapıldı ama Diyarbakır’a yapılmadı!’ tespitimiz dört yılın sonunda da geçerliliğini korumaktadır. Stadyum için istenen yüksek kiralama bedelleri takımlarımızın ödeyebilecekleri tutarların üstündedir” denildi.‘Takımlarımız tesis yokluğundan göçebe hayatı yaşamaktadırlar’‘Şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar sorunu çözmeli’Açıklamanın devamında şu talepler yer aldı: “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyelerin Görev ve Sorumluluğu başlığı 14. Maddesinde sporu teşvik amacıyla kullanılabilen binde yedilik dev bütçenin etkin ve verimli kullanılmadığı kanaatindeyiz. Kulüplerimizin ayni ve nakdi yardımlardan şeffaf bir şekilde faydalandırılmalıdır. Bilgi Edinme Kanunu kapsamında harcanan tutarların ne şekilde nereye harcandığını soracağımızı bildiriyoruz. Herkesçe bilinen bu sorunların; şehrin idari amirleri, muhatap bakanlıklar ve federasyonlar tarafından çözülmesini talep etmekte ve beklenti içinde olduğumuzu ifade etmekteyiz. Her zaman kulüplerimizin yanında olduğumuzu ve bu haksızlıklar karşısında mücadelemizi büyüteceğimizi burada tekrar ediyoruz.”

