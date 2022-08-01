https://tr.sputniknews.com/20220801/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059355331.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Bankalararası piyasada dolar/TL 17.95 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T09:20+0300

2022-08-01T09:20+0300

2022-08-01T09:21+0300

ekonomi

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euro

yarım gram altın

gram altın

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Dolar yeni haftaya yüksek seyrini koruyarak başladı.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95 seviyesinde işlem görüyor. Dolar geçen hafta perşembe günü 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.Euro/TL 18,34 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı yeni haftada 1760 dolar civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı geçen hafta 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1,767.79 dolar seviyesini görmüştü.İç piyasada gram altın 1016 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altın 6 bin 845 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220729/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059263000.html

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dolar, dolar/tl, euro, yarım gram altın, gram altın