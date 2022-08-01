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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220801/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059355331.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Bankalararası piyasada dolar/TL 17.95 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
yarım gram altın
gram altın
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Dolar yeni haftaya yüksek seyrini koruyarak başladı.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95 seviyesinde işlem görüyor. Dolar geçen hafta perşembe günü 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.Euro/TL 18,34 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı yeni haftada 1760 dolar civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı geçen hafta 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1,767.79 dolar seviyesini görmüştü.İç piyasada gram altın 1016 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altın 6 bin 845 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059263000.html
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dolar, dolar/tl, euro, yarım gram altın, gram altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:20 01.08.2022 (güncellendi: 09:21 01.08.2022)
© AAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Bankalararası piyasada dolar/TL 17.95 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.

Dolar yeni haftaya yüksek seyrini koruyarak başladı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,95 seviyesinde işlem görüyor. Dolar geçen hafta perşembe günü 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi görmüştü.

Euro/TL 18,34 seviyesinde hareket ediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının ons fiyatı yeni haftada 1760 dolar civarında hareket ediyor. Altının ons fiyatı geçen hafta 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1,767.79 dolar seviyesini görmüştü.

İç piyasada gram altın 1016 lira, çeyrek altın 1663 lira, cumhuriyet altın 6 bin 845 liradan satılıyor.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
29 Temmuz, 09:28
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