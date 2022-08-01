https://tr.sputniknews.com/20220801/edirnede-siddetli-saganak-bazi-cadde-ve-sokaklarda-su-birikintileri-1059350254.html
Edirne'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Edirne'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T01:33+0300
2022-08-01T01:33+0300
2022-08-01T01:56+0300
edirne
sağanak
yağış
türkiye
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Edirne'de aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.
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edirne, sağanak, yağış
Edirne'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
01:33 01.08.2022 (güncellendi: 01:56 01.08.2022) Abone ol
Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Edirne'de aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.
Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.
Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.
Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.