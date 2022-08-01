https://tr.sputniknews.com/20220801/edirnede-siddetli-saganak-bazi-cadde-ve-sokaklarda-su-birikintileri-1059350254.html

Edirne'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Edirne'de şiddetli sağanak: Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Edirne'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T01:33+0300

2022-08-01T01:33+0300

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edirne

sağanak

yağış

türkiye

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Edirne'de aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

edirne

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edirne, sağanak, yağış