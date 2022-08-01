https://tr.sputniknews.com/20220801/erdogan-bulgaristan-hak-ve-ozgurlukler-hareketi-partisi-genel-baskani-karadayiyi-kabul-etti-1059380233.html
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı’yı kabul etti
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:07+0300
2022-08-01T19:07+0300
2022-08-01T19:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bulgaristan
mustafa karadayı
bulgaristan hak ve özgürlükler hareketi partisi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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recep tayyip erdoğan, bulgaristan, mustafa karadayı, bulgaristan hak ve özgürlükler hareketi partisi
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı’yı kabul etti
19:07 01.08.2022 (güncellendi: 19:12 01.08.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.