https://tr.sputniknews.com/20220801/eski-besiktasli-futbolcu-fernandes-beyaz-tv-muhabirine-saldirdi-1059361566.html

Eski Beşiktaşlı futbolcu Fernandes, Beyaz TV muhabirine saldırdı

Eski Beşiktaşlı futbolcu Fernandes, Beyaz TV muhabirine saldırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T12:01+0300

2022-08-01T12:01+0300

2022-08-01T13:09+0300

beşiktaş

gazeteci

saldırı

spor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059361027_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_d1358e8da136054d1044778d42a55839.jpg

İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti.Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi.Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı.İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.Darp raporu alan Ağdağ şikayetçi olduSaldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı.Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, gazeteci, saldırı