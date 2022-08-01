https://tr.sputniknews.com/20220801/eski-besiktasli-futbolcu-fernandes-beyaz-tv-muhabirine-saldirdi-1059361566.html
Eski Beşiktaşlı futbolcu Fernandes, Beyaz TV muhabirine saldırdı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Fernandes, Beyaz TV muhabirine saldırdı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T12:01+0300
2022-08-01T12:01+0300
2022-08-01T13:09+0300
beşiktaş
gazeteci
saldırı
spor
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İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti.Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi.Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı.İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.Darp raporu alan Ağdağ şikayetçi olduSaldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı.Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.
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beşiktaş, gazeteci, saldırı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Fernandes, Beyaz TV muhabirine saldırdı
12:01 01.08.2022 (güncellendi: 13:09 01.08.2022) Abone ol
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırdı. Fernandes'le birlikte, menejeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ, darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.
İran'ın Sepahan FC takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında Beyaz TV muhabiri Mustafa Ağdağ'ın görüntü çektiğini fark etti.
Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi.
Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince, Beyaz TV muhabiri Ağdağ'a saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin Ağdağ'ın üzerine yürümesi kameralara yansıdı.
İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Ağdağ'ın üzerine yürüyen Fernandes'in de gazeteciyi yumrukladığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Saldırıya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.
Darp raporu alan Ağdağ şikayetçi oldu
Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden Ağdağ, darp raporu aldı.
Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan Ağdağ'ın gözünde ve kolundaki darp izleri dikkat çekti.