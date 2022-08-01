Fatih Altaylı: Biontech’in mRNA Comirnaty aşılarının büyük bölümünün son kullanım süresi dolmuş

"Aşıların, özellikle de mRNA aşılarının Omicron’a kadar işe yaradığı en azından hastalığı hafif atlatmayı sağladığı konusunda oluşmuş bir konsensüs vardı. Ancak şu anda Omicron’un alt varyantlarına karşı eski aşıların ne derece etkili olduğu giderek bir bilinmezlik olmaktan çıkmaya başladı. Omicron’un alt varyantları BA.1, BA.2, BA.4 ve BA.5 30 değişik mutasyon içeriyor. Ve son veriler Biontech’in BNT162b2 mRNA ve Moderna’nın mRNA-1273 aşılarının bu yeni varyantlar karşısında çok da etkili olmadığını gösteriyor. Küçük ve genel olarak sağlık çalışanı gruplar arasında yapılan araştırmalara dayanan bu veriler ciddi yayınlarda yer aldı. Ve bu iki aşıda da “Yenilemeler” yapılması gerektiği artık aşikar. Çok da bilimsel detaya girmeden sorunun yanıtı şu. Mevcut aşı, egemen virüs haline gelen yeni varyantlara karşı pek de etkili değil. Üretici firmaların, yeni varyantlara karşı, bunlara karşı da koruyuculuk içeren yeni aşılar üretmesi şart. Bu arada Türkiye’de tarihi geçmiş aşıların kullanımı tamamlandıktan sonra yeni parti aşı gelecek mi ya da eğer yeni varyantlara karşı etkili mRNA aşıları geliştirilirse Türkiye bunlardan edinecek mi sorusunun yanıtını ancak Sağlık Bakanlığı verebilir. Hakkında hiçbir saygın yayında bilgi verilmeyen ve son derece yetersiz denek sayısı ile ortaya atılmış olan yerli aşı Turkovac’ın bu yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığını sormayın. Beni de güldürmeyin."