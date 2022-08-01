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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçı öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Lemos ve Berisha ile yeni transferlerden Luan Peres ve Gustavo Henrique... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T14:46+0300
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spor
uefa
fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu.Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer alıyor:"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."
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uefa, fenerbahçe

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı

14:46 01.08.2022 (güncellendi: 14:47 01.08.2022)
© AAFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçı öncesinde oyuncu listesini güncelledi. Lemos ve Berisha ile yeni transferlerden Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi. Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can ve Joao Pedro listede yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovacko ile oynayacağı maç öncesinde oyuncu listesini güncelledi.
Sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mergim Berisha listeye eklenen isimler oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede şu oyuncular yer alıyor:
"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."
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