https://tr.sputniknews.com/20220801/ganada-maymun-cicegi-virusunden-ilk-olum-kayitlara-gecti-1059377671.html

Gana'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Gana'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Emmanuel Kofi Dzotsi, vilayette 22 Temmuz'da maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıkan bir hastanın 26 Temmuz'da... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T17:52+0300

2022-08-01T17:52+0300

2022-08-01T17:52+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

gana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1059114020_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_19fe03f65a6aef0185cc4cab47965706.jpg

Dzotsi, hastanın temas kurduğu 13 kişinin takibe alındığını ifade etti.Ülkede 8 Haziran'dan bu yana 33 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmişti.Maymun çiçeği virüsü Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220801/hindistanda-maymun-cicegi-baglantili-ilk-olum--1059370940.html

gana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maymun çiçeği virüsü, gana