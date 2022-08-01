https://tr.sputniknews.com/20220801/halk-tvde-yayini-durdurulan-program-yerine-rtuk-belgeseli-izletiliyor--1059386830.html

Halk TV'de yayını durdurulan program yerine RTÜK belgeseli izletiliyor

Halk TV'de yayını durdurulan program yerine RTÜK belgeseli izletiliyor

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteciler Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu ile ekrana gelen 'Sözüm Var' adlı programa Radyo ve... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T22:20+0300

2022-08-01T22:20+0300

2022-08-01T22:20+0300

türkiye

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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

ceza

yayın

program

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Halk TV'de yayını durdurulan 'Sözüm Var' adlı program yerine RTÜK'ten gelen ceza nedeniyle kurumun belgeseli izletiliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:"Halk TV'de bu akşam yine RTÜK belgeseli izleyeceksiniz. 3 program durdurma kararını uygulayacağız. Döngüye bağladığınız haksız cezalarla bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Evet, maddi bedeli çok yüksek ama Türk halkının geleceği benim için bu bedelden çok daha değerli. Susmayacağız."Payzın: Halk TV kararmasınProgramın moderatörlüğünü üstlenen gazeteci Şirin Payzın da cezaya rağmen Halk TV'yi izlemeye davet ederek şu ifadeleri kullandı:"Akşam Halk TV izleyin. 'Sözüm Var' yok! Yerimize ceza diye belgesel koyuyorlar... Belgesel yapımcılarına da böylelikle hakaret etmiş oluyorlar... Halk TV bu akşam ekranınızda açık olsun, Halk TV kararmasın! Aydınlık günler için hep beraber."Ne olmuştu?Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin Halk TV'deki bir programda 'Sayın Öcalan' ifadesini kullanması, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 'suç' sayıldı.Tiryaki'nin katıldığı programın üç kez durdurulduğunu belirten RTÜK Üyesi Okan Konuralp, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Halk TV'ye HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin, Öcalan için kullandığı 'Sayın' ifadesi nedeniyle para ve 3 kez program durdurma cezası da verildi. Oysa ki ifadenin suç olmaktan çıkartıldığını iktidar mensupları övünerek anlatıyordu. Yargıtay içtihatları da ifadeyi suç kabul etmiyor."

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halk tv, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza, yayın, program