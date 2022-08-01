https://tr.sputniknews.com/20220801/hic-tanimadigi-kadina-yumruk-atip-dislerini-kirdi-baska-bir-seye-sinirlendim-1059356764.html
Hiç tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı: 'Başka bir şeye sinirlendim'
Hiç tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı: 'Başka bir şeye sinirlendim'
Zonguldak'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz, sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yer düşen Kavraz'ın ön... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T10:07+0300
2022-08-01T10:07+0300
2022-08-01T10:07+0300
türkiye
zonguldak
kadın
şiddet
yumruk
saldırı
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Özel bir firmada sekreter olarak çalışan 34 yaşındaki Gamze Kavraz, arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz’ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze’nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.'Başka bir şeye sinirlendim'Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 20 yaşındaki Ümit Kalmaz olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Kalmaz’ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kalmaz, getirildiği sırada bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı.Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi. Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, “Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum” dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Darbe alınca kendimi yerde buldum'Gamze Kavraz da ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz’in kendisine vurduğunu söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, “Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, ona ne olurdu? Bilmiyorum. Allah’tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kadina-ve-saglik-calisanlarina-yonelik-siddetin-onlenmesine-iliskin-kanun-resmi-gazetede-1056723369.html
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zonguldak, kadın, şiddet, yumruk, saldırı
Hiç tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı: 'Başka bir şeye sinirlendim'
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Zonguldak'ta 1 çocuk annesi Gamze Kavraz, sokak ortasında tanımadığı Ümit Kalmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle yer düşen Kavraz'ın ön dişleri kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gözaltına alınıp, tutuklanan Kalmaz, savcılık ifadesinde, başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, "Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum" dedi.
Özel bir firmada sekreter olarak çalışan 34 yaşındaki Gamze Kavraz, arkadaşını beklediği sırada parktan koşarak gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Başına aldığı darbeyle yere düşen Gamze Kavraz’ın 2 ön dişi kırıldı, yüzünde morluklar oluştu. Gamze’nin tanımadığı saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. İlk müdahale sonrası Gamze Kavraz, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.
'Başka bir şeye sinirlendim'
Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin 20 yaşındaki Ümit Kalmaz olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Kalmaz’ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Kalmaz, getirildiği sırada bina önünde bekleyen Kavraz ailesinin saldırısına uğradı.
Polisin araya girmesi ile aile üyeleri sakinleştirildi. Ümit Kalmaz, savcılık ifadesinde başka bir şeye sinirlendiğini belirterek, “Tanımıyorum. Yoldan geçen kadına vurdum” dedi. Sabıka kaydı da bulunan Kalmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'Darbe alınca kendimi yerde buldum'
Gamze Kavraz da ifadesinde, arkadaşını beklediği sırada Ümit Kalmaz’in kendisine vurduğunu söyledi. Şikayetçi olduğunu belirten Gamze Kavraz, “Bugün bana yapılan başka birine de çocuğa da yapılabilirdi. 9 yaşında tek başıma büyüttüğüm bir çocuğum var. Bana bir şey olsaydı, ona ne olurdu? Bilmiyorum. Allah’tan ucuz kurtuldum. Oturuyordum, arkamdan bir anda geldi, kafamdan darbe aldığımı hissettim. Kendimi bir anda yerde buldum, ağzım burnum kan içindeydi. Düşünce muhtemelen betona vurdum” dedi.