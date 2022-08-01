https://tr.sputniknews.com/20220801/hindistanda-maymun-cicegi-baglantili-ilk-olum--1059370940.html

Asya'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm

Asya'da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm

Hindistan’da maymun çiçeği nedeniyle ilk kişi hayatını kaybetti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:17+0300

2022-08-01T15:17+0300

2022-08-01T15:33+0300

dünya

hindistan

maymun çiçeği virüsü

ölüm

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Hindistan’da maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm kayıtlara geçti. Ülkenin güneybatısında bulunan Kerala eyaletinde yakın zaman içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) seyahat eden 22 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Kerala Sağlık Bakanı Veena George, gence 19 Temmuz’da BAE’de yapılan testin pozitif çıktığını fakat ailenin Sağlık Bakanlığı'nı bilgilendirmediğini söyledi. Hastanın 27 Temmuz’da ateş ve lenf bezlerindeki şişkinlik şikayetiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirten George, doktorların maymun çiçeğinden şüphelenmesini gerektirebilecek cilt döküntüleri benzeri herhangi bir semptoma rastlamadığını ifade etti. Kısa süre içerisinde durumu kötüleşen hasta ölmeden önce ventilatöre bağlandı. Hayatını kaybeden gence ölümünün ardından yapılan testlerde de virüse rastlandı. Alınan örnekler incelenmek üzere Ulusal Viroloji Enstitüsü’ne gönderildi.George ayrıca, hayatını kaybeden gencin ailesi ve arkadaşlarından oluşan 20 kişinin 'yüksek risk' kategorisine alınarak izole edildiğini söyledi. Brezilya’da 30 Temmuz'da 41 yaşındaki bir erkek, Afrika kıtası dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olmuştu. İspanya'da da yaşamını yitiren 2 kişi Avrupa kıtasında maymun çiçeği bağlantılı ilk ölümler olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle Afrika dışında maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4’e yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220730/latin-amerikada-maymun-ciceginden-ilk-olum-brezilyada-oldu-1059302544.html

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hindistan, maymun çiçeği virüsü, ölüm