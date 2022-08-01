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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: 10 bin liralık ev kirası 6-7 bin liraya düşecek
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: 10 bin liralık ev kirası 6-7 bin liraya düşecek
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev kiralarının 2023 yılında düşüşe geçeceğini söyledi. Aşa, son 1 yılda astronomik şekilde yükselişe geçen... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:11+0300
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ekonomi
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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, özellikle son altı ayda çok yüksek fiyatlara yükselen kiraların 2023, yılında düşeceğini öne sürdü.Akşam Gazetesi’nden Şenay Büyükköşdere’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını savundu. Aşa, talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını ileri sürdü.Aşa, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220626/yuksek-kira-nedeniyle-ozel-yurtlar-one-cikiyor-istanbulda-yillik-fiyatlar-18-bin-liradan-basliyor-1057948239.html
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ekonomi, ekonomik kriz, enflasyon, kira, fahiş fiyat

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: 10 bin liralık ev kirası 6-7 bin liraya düşecek

13:11 01.08.2022 (güncellendi: 13:14 01.08.2022)
© DHAEskişehir, ev, konut, kiralık evler
Eskişehir, ev, konut, kiralık evler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ev kiralarının 2023 yılında düşüşe geçeceğini söyledi. Aşa, son 1 yılda astronomik şekilde yükselişe geçen kiraların düşüş eğilimine girdiğini belirterek, “Kim demiş fiyatlar düşmez diye. İddia ediyorum, 10 bin TL'lik evler 6'ya 7'ye düşecek” dedi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, özellikle son altı ayda çok yüksek fiyatlara yükselen kiraların 2023, yılında düşeceğini öne sürdü.
Akşam Gazetesi’nden Şenay Büyükköşdere’ye konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını savundu. Aşa, talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını ileri sürdü.
Aşa, şu ifadeleri kullandı:
"3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor."
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