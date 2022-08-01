https://tr.sputniknews.com/20220801/james-webb-teleskobu-ilk-supernovasini-yakalamis-olabilir-1059357161.html
James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir
James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydeden ve 'evrende insan... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T10:44+0300
2022-08-01T10:44+0300
2022-08-01T10:44+0300
yaşam
süpernova
james webb uzay teleskobu
yıldız
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James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 3 milyar ışık yılı ötesinde tespit ettiği parlaklığın, kaydettiği ilk süpernova olabileceği açıklandı. Enerjisi biten yıldızların patlamasına 'süpernova' adı veriliyor. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Mike Engesser, haberi ilk paylaşan Inverse sitesine yaptığı açıklamada, James Webb'in süpernova aramadığını ama bu tespit edilenin şans eseri kaydedildiğini, bunun da daha heyecan verici olduğunu söyledi. 'Ölen yıldızların son çığlığı' da denebilen süpernovalarda kozmik obje, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/james-webb-teleskobu-evrende-insan-gozunun-gordugu-en-eski-galaksiyi-kesfetti-1058961699.html
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süpernova, james webb uzay teleskobu, yıldız
James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydeden ve 'evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi' keşfeden James Webb Uzay Teleskobu'na dair heyecanlandıran bir açıklama daha var.
James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 3 milyar ışık yılı ötesinde tespit ettiği parlaklığın, kaydettiği ilk süpernova olabileceği açıklandı. Enerjisi biten yıldızların patlamasına 'süpernova' adı veriliyor.
Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Mike Engesser, haberi ilk paylaşan Inverse sitesine yaptığı açıklamada, James Webb'in süpernova aramadığını ama bu tespit edilenin şans eseri kaydedildiğini, bunun da daha heyecan verici olduğunu söyledi.
'Ölen yıldızların son çığlığı' da denebilen süpernovalarda kozmik obje, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.