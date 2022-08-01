https://tr.sputniknews.com/20220801/james-webb-teleskobu-ilk-supernovasini-yakalamis-olabilir-1059357161.html

James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir

James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydeden ve 'evrende insan... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T10:44+0300

2022-08-01T10:44+0300

2022-08-01T10:44+0300

yaşam

süpernova

james webb uzay teleskobu

yıldız

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James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 3 milyar ışık yılı ötesinde tespit ettiği parlaklığın, kaydettiği ilk süpernova olabileceği açıklandı. Enerjisi biten yıldızların patlamasına 'süpernova' adı veriliyor. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Mike Engesser, haberi ilk paylaşan Inverse sitesine yaptığı açıklamada, James Webb'in süpernova aramadığını ama bu tespit edilenin şans eseri kaydedildiğini, bunun da daha heyecan verici olduğunu söyledi. 'Ölen yıldızların son çığlığı' da denebilen süpernovalarda kozmik obje, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220721/james-webb-teleskobu-evrende-insan-gozunun-gordugu-en-eski-galaksiyi-kesfetti-1058961699.html

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süpernova, james webb uzay teleskobu, yıldız