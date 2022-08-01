Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220801/james-webb-teleskobu-ilk-supernovasini-yakalamis-olabilir-1059357161.html
James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir
James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydeden ve 'evrende insan... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T10:44+0300
2022-08-01T10:44+0300
yaşam
süpernova
james webb uzay teleskobu
yıldız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057355745_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a29be7b55aa6399751747dccedea0bed.jpg
James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 3 milyar ışık yılı ötesinde tespit ettiği parlaklığın, kaydettiği ilk süpernova olabileceği açıklandı. Enerjisi biten yıldızların patlamasına 'süpernova' adı veriliyor. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Mike Engesser, haberi ilk paylaşan Inverse sitesine yaptığı açıklamada, James Webb'in süpernova aramadığını ama bu tespit edilenin şans eseri kaydedildiğini, bunun da daha heyecan verici olduğunu söyledi. 'Ölen yıldızların son çığlığı' da denebilen süpernovalarda kozmik obje, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220721/james-webb-teleskobu-evrende-insan-gozunun-gordugu-en-eski-galaksiyi-kesfetti-1058961699.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1057355745_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_56ce4cee3ba83192cadd764820ea5ebd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süpernova, james webb uzay teleskobu, yıldız

James Webb Teleskobu ilk süpernovasını yakalamış olabilir

10:44 01.08.2022
© AAuzay, yıldız
uzay, yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) kısa süre önce 'evrenin şimdiye kadarki en derin ve keskin kızılötesi görüntüsünü' kaydeden ve 'evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi' keşfeden James Webb Uzay Teleskobu'na dair heyecanlandıran bir açıklama daha var.
James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya'nın 3 milyar ışık yılı ötesinde tespit ettiği parlaklığın, kaydettiği ilk süpernova olabileceği açıklandı. Enerjisi biten yıldızların patlamasına 'süpernova' adı veriliyor.
Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden Mike Engesser, haberi ilk paylaşan Inverse sitesine yaptığı açıklamada, James Webb'in süpernova aramadığını ama bu tespit edilenin şans eseri kaydedildiğini, bunun da daha heyecan verici olduğunu söyledi.
'Ölen yıldızların son çığlığı' da denebilen süpernovalarda kozmik obje, Güneş'in en az 5 katı kadar genişliyor, ardından patlıyor ve etrafa tonlarca kalıntı ve parçacık yayıyor.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk tam renkli uzay fotoğrafını yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2022
YAŞAM
James Webb Teleskobu, evrende insan gözünün gördüğü en eski galaksiyi keşfetti
21 Temmuz, 10:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала