https://tr.sputniknews.com/20220801/kabine-toplantisi-basladi-1059377258.html

Kabine toplantısı başladı

Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde sosyal konut projesi ve haciz sorununa yönelik çalışma var. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T17:13+0300

2022-08-01T17:13+0300

2022-08-01T17:13+0300

politika

kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

konut

enflasyon

kredi kartı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220731/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-81-ilimizde-baslatiyor-olacagiz-1059340028.html

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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, konut, enflasyon, kredi kartı