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Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde sosyal konut projesi ve haciz sorununa yönelik çalışma var. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T17:13+0300
2022-08-01T17:13+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
konut
enflasyon
kredi kartı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220731/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-81-ilimizde-baslatiyor-olacagiz-1059340028.html
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kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, konut, enflasyon, kredi kartı

Kabine toplantısı başladı

17:13 01.08.2022
© AAKabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde sosyal konut projesi ve haciz sorununa yönelik çalışma var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.
Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.
81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.
Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.
Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
TÜRKİYE
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız
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