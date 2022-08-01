https://tr.sputniknews.com/20220801/kabine-toplantisi-basladi-1059377258.html
Kabine toplantısı başladı
Kabine toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde sosyal konut projesi ve haciz sorununa yönelik çalışma var. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T17:13+0300
2022-08-01T17:13+0300
2022-08-01T17:13+0300
politika
kabine toplantısı
recep tayyip erdoğan
konut
enflasyon
kredi kartı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059377113_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8fccdfe4f8099f666829694dba854dec.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220731/bakan-kurum-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-sosyal-konut-projesini-81-ilimizde-baslatiyor-olacagiz-1059340028.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059377113_158:0:1113:716_1920x0_80_0_0_a5c03df37126a12e8ca1255e69bf01b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan, konut, enflasyon, kredi kartı
Kabine toplantısı başladı
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Toplantının gündeminde sosyal konut projesi ve haciz sorununa yönelik çalışma var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.
Toplantının gündeminde iki önemli başlık var.
81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu.
Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.
Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.
Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak.