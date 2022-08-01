https://tr.sputniknews.com/20220801/kagithanede-oksuruk-krizi-tutan-sofor-servis-araciyla-bankaya-girdi-1-yarali-1059353176.html

Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı

Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı

İstanbul Kağıthane'de bir banka şubesinin camından içeri giren servis minibüsündeki yolcu yaralandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T06:01+0300

2022-08-01T06:01+0300

2022-08-01T06:01+0300

türkiye

banka dolandırıcılığı

servis

servis şoförü

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Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Ö, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Önce kaldırıma çıkan minibüs, ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri savruldu.Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan servis minibüsünde maddi hasar oluştu.

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banka dolandırıcılığı, servis, servis şoförü