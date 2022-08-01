https://tr.sputniknews.com/20220801/kagithanede-oksuruk-krizi-tutan-sofor-servis-araciyla-bankaya-girdi-1-yarali-1059353176.html
Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı
Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı
İstanbul Kağıthane'de bir banka şubesinin camından içeri giren servis minibüsündeki yolcu yaralandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T06:01+0300
2022-08-01T06:01+0300
2022-08-01T06:01+0300
türkiye
banka dolandırıcılığı
servis
servis şoförü
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Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Ö, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Önce kaldırıma çıkan minibüs, ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri savruldu.Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan servis minibüsünde maddi hasar oluştu.
türkiye
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
banka dolandırıcılığı, servis, servis şoförü
Kağıthane’de öksürük krizi tutan şoför, servis aracıyla bankaya girdi: 1 yaralı
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İstanbul Kağıthane'de bir banka şubesinin camından içeri giren servis minibüsündeki yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde servis aracıyla seyir halindeyken öksürük krizi tutan servis şoförü Vedat Ö, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Önce kaldırıma çıkan minibüs, ardından ATM'ye çarparak banka şubesinin camından içeri savruldu.
Kazada servis aracında bulunan bir yolcu hafif yaralandı, banka ve önünde bulunan ATM'de hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafif yaralanan yolcuya olay yerinde müdahale etti.
Çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılan servis minibüsünde maddi hasar oluştu.