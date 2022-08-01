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Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor
Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle alevlerin daha fazla... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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kaliforniya, фото, orman yangını

Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor

13:18 01.08.2022 (güncellendi: 13:22 01.08.2022)
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle alevlerin daha fazla yayılmasından endişe ediliyor.
© Record Searchlight/Mike Chapmanİtfaiye yetkilileri, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi.
Kaliforniya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye
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© Record Searchlight/Mike Chapman
İtfaiye yetkilileri, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi.
© AAYangın nedeniyle çevrede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi.
Kaliforniya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Yangın nedeniyle çevrede yaşayan 2 bin kişi tahliye edilirken, yetkililer yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü söyledi.
© AAEyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.
Kaliforniya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Eyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.
© AAABD Orman Hizmetleri Sözcüsü Adrienne Freeman, McKinney yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yangının giderek büyüyebileceğini ve itfaiyeciler için tehlikeli olabileceğini söyledi.
Kaliforniya'da orman yangınları - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
ABD Orman Hizmetleri Sözcüsü Adrienne Freeman, McKinney yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yangının giderek büyüyebileceğini ve itfaiyeciler için tehlikeli olabileceğini söyledi.
© AFP 2022

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na (Cal Fire) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.

ABD&#x27;nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı&#x27;na (Cal Fire) göre sadece California&#x27;da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na (Cal Fire) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.

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