Kaliforniya'da orman yangınları devam ediyor

© AFP 2022

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı'na (Cal Fire) göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu.