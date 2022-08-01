Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/karamanda-ekmek-cinayeti-bayat-ekmek-vermedi-diye-firinciyi-oldurdu-1059358724.html
Karaman'da ekmek cinayeti: Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü
Karaman'da ekmek cinayeti: Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Yasin A., beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i sırtından bıçaklayarak... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:13+0300
2022-08-01T11:13+0300
türkiye
türkiye
istanbul
ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059358570_0:0:771:434_1920x0_80_0_0_02b75c3cc727d1e809b219e9638a41c1.jpg
Karaman'daki olay, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi.Polis gittikten sonra geri dönüp bıçakladıİkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/samsunda-erkek-siddeti-sokak-ortasinda-kadini-5-yerinden-bicakladi-1059257317.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059358570_0:0:691:518_1920x0_80_0_0_14c3f72f03889f03a418a18e046690fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, ekmek

Karaman'da ekmek cinayeti: Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü

11:13 01.08.2022
© DHAKaraman'da ekmek cinayeti: Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü
Karaman'da ekmek cinayeti: Bayat ekmek vermedi diye fırıncıyı öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Karaman'ın Ermenek ilçesinde Yasin A., beslemek istediği sokak köpeği için bayat ekmek vermediği iddiasıyla fırıncı Ümit Büber'i sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Karaman'daki olay, Çınarsu Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Yasin A., iddiaya göre, sokak köpeğini beslemek üzere fırına gelerek bayat ekmek istedi. Fırında çalışan, evli ve 3 çocuk babası Ümit Büber de bayat ekmek olmadığı için veremeyeceğini söyledi.

Polis gittikten sonra geri dönüp bıçakladı

İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Büber, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, fırından Yasin A.’yı uzaklaştırdı. Polis gittikten sonra geri dönen ve fırını gözetlemeye başlayan Yasin A., kapının önüne çıkıp, bir süre hava almasının ardından içeri girmek isteyen Ümit Büber'i sırtından bıçakladı.
Kanlar içinde kalan Büber, yere yığıldı. Mesai arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Büber, yaşamını yitirdi. Kaçan Yasin A. da kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da bir erkek 'bana yanlış yaptı' dediği kadını sokak ortasında bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
TÜRKİYE
Samsun'da erkek şiddeti: Sokak ortasında kadını 5 yerinden bıçakladı
29 Temmuz, 01:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала