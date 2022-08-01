Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220801/kendi-yemin-metnini-yazan-avustralyali-senator-ingiltere-kralicesine-somurgeci-dedi-1059368604.html
Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi
Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi
Ülkesi Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak nitelendiren ve parlamentoya da bu meseleyi dile getirmek için girdiğini söyleyen Senatör Thorpe'un yemin töreni... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:00+0300
2022-08-01T15:00+0300
dünya
kraliçe 2. elizabeth
ingiltere
avustralya
sömürgecilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059368349_0:133:3073:1861_1920x0_80_0_0_20a5a6eebab05e53e7b97763d06497ee.jpg
İngiliz Milletler Topluluğu'na 1901'de üye olan Avustralya'da ülke yerlisi senatörlerden Lidia Thorpe'un parlamentodaki yemin töreninde metne bağlı kalmaması ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e 'sömürgeci' demesi ortalığı karıştırdı.Geçen hafta yapılan yemin törenine katılamayan, o sebeple bugün yeminini etmesi için Senato kürsüsüne davet edilen Thorpe sağ yumruğunu kaldırarak alana yürüdü ve Thorpe'tan kendisine verilen yemin metninin aynısını tekrarlaması istendi. Thorpe'un yemin metnine orijinalinin aksine 'sömürgeci' lafını eklemesi ise tartışmanın fitilini ateşledi: "Ben Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim." Bunun üzerine Senato'nun İşçi Partili başkanı araya girerken diğer senatörler de yüksek sesle Thorpe'tan yemini yinelemesini, aksi halde geçerli sayılmayacağını söyledi. Thorpe da ardından yemin metnini olması gerektiği haliyle yeniden okudu. Olaylı yemin töreninin ardından sağ yumruklu fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan Thorpe egemenlikten asla vazgeçmediklerini yazdı. Avustralya anayasasına göre her bir senatör ve vekilin göreve başlamadan önce yemin etmesi gerekiyor ama yemin etmeyen temsilcinin göreve başlayıp başlayamayacağına karar vermek de parlamentonun kendi kararına bırakılıyor. Thorpe geçen hafta Channel 10'un 'The Project' programına verdiği demeçte Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak tanımlamış, Avustralya bayrağının kendisini temsil etmediğini, senatoya da 'ülkedeki sömürge sisteminin meşruluğunu sorgulamak' için girdiğini söylemişti.
ingiltere
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059368349_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_763434e324621052d9deb97ae69eaf14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, avustralya, sömürgecilik

Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi

15:00 01.08.2022
© AP Photo / Kirsty O'ConnorKraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Kirsty O'Connor
Abone olTelegram
Ülkesi Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak nitelendiren ve parlamentoya da bu meseleyi dile getirmek için girdiğini söyleyen Senatör Thorpe'un yemin töreni hem gecikmeli hem olaylı oldu. Yerli senatör, yemin metninde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e bağlılığın sunulduğu kısma 'sömürgeci' ifadesini ekledi.
İngiliz Milletler Topluluğu'na 1901'de üye olan Avustralya'da ülke yerlisi senatörlerden Lidia Thorpe'un parlamentodaki yemin töreninde metne bağlı kalmaması ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e 'sömürgeci' demesi ortalığı karıştırdı.
Geçen hafta yapılan yemin törenine katılamayan, o sebeple bugün yeminini etmesi için Senato kürsüsüne davet edilen Thorpe sağ yumruğunu kaldırarak alana yürüdü ve Thorpe'tan kendisine verilen yemin metninin aynısını tekrarlaması istendi. Thorpe'un yemin metnine orijinalinin aksine 'sömürgeci' lafını eklemesi ise tartışmanın fitilini ateşledi: "Ben Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim."
Bunun üzerine Senato'nun İşçi Partili başkanı araya girerken diğer senatörler de yüksek sesle Thorpe'tan yemini yinelemesini, aksi halde geçerli sayılmayacağını söyledi. Thorpe da ardından yemin metnini olması gerektiği haliyle yeniden okudu.
Olaylı yemin töreninin ardından sağ yumruklu fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan Thorpe egemenlikten asla vazgeçmediklerini yazdı.
Avustralya anayasasına göre her bir senatör ve vekilin göreve başlamadan önce yemin etmesi gerekiyor ama yemin etmeyen temsilcinin göreve başlayıp başlayamayacağına karar vermek de parlamentonun kendi kararına bırakılıyor.
Thorpe geçen hafta Channel 10'un 'The Project' programına verdiği demeçte Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak tanımlamış, Avustralya bayrağının kendisini temsil etmediğini, senatoya da 'ülkedeki sömürge sisteminin meşruluğunu sorgulamak' için girdiğini söylemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала