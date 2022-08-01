https://tr.sputniknews.com/20220801/kendi-yemin-metnini-yazan-avustralyali-senator-ingiltere-kralicesine-somurgeci-dedi-1059368604.html

Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi

Kendi yemin metnini yazan Avustralyalı senatör, İngiltere Kraliçesi'ne 'sömürgeci' dedi

Ülkesi Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak nitelendiren ve parlamentoya da bu meseleyi dile getirmek için girdiğini söyleyen Senatör Thorpe'un yemin töreni... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:00+0300

2022-08-01T15:00+0300

2022-08-01T15:00+0300

dünya

kraliçe 2. elizabeth

ingiltere

avustralya

sömürgecilik

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İngiliz Milletler Topluluğu'na 1901'de üye olan Avustralya'da ülke yerlisi senatörlerden Lidia Thorpe'un parlamentodaki yemin töreninde metne bağlı kalmaması ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e 'sömürgeci' demesi ortalığı karıştırdı.Geçen hafta yapılan yemin törenine katılamayan, o sebeple bugün yeminini etmesi için Senato kürsüsüne davet edilen Thorpe sağ yumruğunu kaldırarak alana yürüdü ve Thorpe'tan kendisine verilen yemin metninin aynısını tekrarlaması istendi. Thorpe'un yemin metnine orijinalinin aksine 'sömürgeci' lafını eklemesi ise tartışmanın fitilini ateşledi: "Ben Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e gerçek bir bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim." Bunun üzerine Senato'nun İşçi Partili başkanı araya girerken diğer senatörler de yüksek sesle Thorpe'tan yemini yinelemesini, aksi halde geçerli sayılmayacağını söyledi. Thorpe da ardından yemin metnini olması gerektiği haliyle yeniden okudu. Olaylı yemin töreninin ardından sağ yumruklu fotoğrafını Twitter hesabında paylaşan Thorpe egemenlikten asla vazgeçmediklerini yazdı. Avustralya anayasasına göre her bir senatör ve vekilin göreve başlamadan önce yemin etmesi gerekiyor ama yemin etmeyen temsilcinin göreve başlayıp başlayamayacağına karar vermek de parlamentonun kendi kararına bırakılıyor. Thorpe geçen hafta Channel 10'un 'The Project' programına verdiği demeçte Avustralya'yı 'sömürge projesi' olarak tanımlamış, Avustralya bayrağının kendisini temsil etmediğini, senatoya da 'ülkedeki sömürge sisteminin meşruluğunu sorgulamak' için girdiğini söylemişti.

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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, avustralya, sömürgecilik