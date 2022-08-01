https://tr.sputniknews.com/20220801/kontrolden-cikan-tir-dereye-uctu-1059356497.html

Kontrolden çıkan TIR dereye uçtu

Kontrolden çıkan TIR dereye uçtu

Sultangazi Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

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İstanbul'da, Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde dün saat 05.00 sıralarında, şoförü Kadir Budak’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp Alibeyköy Deresi’ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. TIR’dan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz, hastaneye kaldırıldı. Abdülkadir Gürbüz’ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu TIR birçok parçaya ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220731/kuzey-marmara-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-1059342007.html

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türkiye, istanbul, kaza, zincirleme kaza, tır şöförü