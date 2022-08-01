https://tr.sputniknews.com/20220801/kremlin-pristinenin-talepleri-haksiz-kosovadaki-sirplarin-haklari-gozetilmeli--1059363725.html

Kremlin: Priştine’nin talepleri haksız, Kosova’daki Sırpların hakları gözetilmeli

Kremlin: Priştine’nin talepleri haksız, Kosova’daki Sırpların hakları gözetilmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Priştine’nin Sırplarla ilgili aldığı yeni kararlar nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin, Kosova’daki Sırpların haklarının... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T12:56+0300

2022-08-01T12:56+0300

2022-08-01T13:02+0300

kremlin

dünya

kosova

sırbistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059364280_0:73:3070:1800_1920x0_80_0_0_5d9163ecb5659ebab03a348bfd0d1dfd.jpg

Peskov, Kosova’yı tanıyan ülkelere de, gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmaları çağrısını yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Priştine’nin Sırbistan’dan sınır geçişleri ve Kosova’nın kuzeyindeki Sırplarla ilgili aldığı yeni kararların neden olduğu yeni gerilimle ilgili olarak, Sırpların tüm haklarının gözetilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Kosova konusunda Sırbistan’ı tamamıyla desteklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Kosova’daki Sırpların yanındayız, (Priştine’nin taleplerinin) tamamen haksız talepler olduğunu düşünüyoruz” dedi. Peskov ayrıca, Kosova’yı tanıyan ülkelerin, iyi düşünülmemiş ve gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmasını istedi. Sırbistan’daki yeni gerilim, Kosova hükümetinin sınır geçişleri konusundaki yeni kararlarını izledi. Priştine, Kosova’ya giriş yapan sırpların burada kaldıkları süre boyunca Sırp kimlikleri yerine kendilerine verilecek geçici belgeleri yanlarında bulundurmasını istiyordu. Söz konusu kararların üstüne Kosova’nın kuzeyinde çoğunluğu oluşturan Sırplar yolları kapattı. Kosova’daki hükümet daha sonra bu kararları ertelemeyeceğini duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220731/rus-disislerinden-kosova-yonetimine-kosovali-sirplara-yonelik-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1059347284.html

kosova

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, kosova, sırbistan