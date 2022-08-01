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Kremlin: Priştine’nin talepleri haksız, Kosova’daki Sırpların hakları gözetilmeli
Kremlin: Priştine’nin talepleri haksız, Kosova’daki Sırpların hakları gözetilmeli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Priştine’nin Sırplarla ilgili aldığı yeni kararlar nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin, Kosova’daki Sırpların haklarının... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T12:56+0300
2022-08-01T13:02+0300
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Peskov, Kosova’yı tanıyan ülkelere de, gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmaları çağrısını yaptı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Priştine’nin Sırbistan’dan sınır geçişleri ve Kosova’nın kuzeyindeki Sırplarla ilgili aldığı yeni kararların neden olduğu yeni gerilimle ilgili olarak, Sırpların tüm haklarının gözetilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Kosova konusunda Sırbistan’ı tamamıyla desteklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Kosova’daki Sırpların yanındayız, (Priştine’nin taleplerinin) tamamen haksız talepler olduğunu düşünüyoruz” dedi. Peskov ayrıca, Kosova’yı tanıyan ülkelerin, iyi düşünülmemiş ve gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmasını istedi. Sırbistan’daki yeni gerilim, Kosova hükümetinin sınır geçişleri konusundaki yeni kararlarını izledi. Priştine, Kosova’ya giriş yapan sırpların burada kaldıkları süre boyunca Sırp kimlikleri yerine kendilerine verilecek geçici belgeleri yanlarında bulundurmasını istiyordu. Söz konusu kararların üstüne Kosova’nın kuzeyinde çoğunluğu oluşturan Sırplar yolları kapattı. Kosova’daki hükümet daha sonra bu kararları ertelemeyeceğini duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220731/rus-disislerinden-kosova-yonetimine-kosovali-sirplara-yonelik-provokasyonlara-son-verme-cagrisi-1059347284.html
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kremlin, kosova, sırbistan

Kremlin: Priştine’nin talepleri haksız, Kosova’daki Sırpların hakları gözetilmeli

12:56 01.08.2022 (güncellendi: 13:02 01.08.2022)
© AFP 2022 / ARMEND NIMANISırbistan- Kosova- NATO
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Priştine’nin Sırplarla ilgili aldığı yeni kararlar nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin, Kosova’daki Sırpların haklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti.
Peskov, Kosova’yı tanıyan ülkelere de, gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmaları çağrısını yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Priştine’nin Sırbistan’dan sınır geçişleri ve Kosova’nın kuzeyindeki Sırplarla ilgili aldığı yeni kararların neden olduğu yeni gerilimle ilgili olarak, Sırpların tüm haklarının gözetilmesi gerektiği uyarısını yaptı.
Kosova konusunda Sırbistan’ı tamamıyla desteklediklerini kaydeden Kremlin Sözcüsü, “Kosova’daki Sırpların yanındayız, (Priştine’nin taleplerinin) tamamen haksız talepler olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Peskov ayrıca, Kosova’yı tanıyan ülkelerin, iyi düşünülmemiş ve gerilimi tırmandıracak adımlar atmaması için Priştine üstündeki etkilerini kullanmasını istedi.
Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
DÜNYA
CANLI | Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Umarım iyi haberler alacağız ve bu durum yarın çözülecek
Dün, 22:04
Sırbistan’daki yeni gerilim, Kosova hükümetinin sınır geçişleri konusundaki yeni kararlarını izledi. Priştine, Kosova’ya giriş yapan sırpların burada kaldıkları süre boyunca Sırp kimlikleri yerine kendilerine verilecek geçici belgeleri yanlarında bulundurmasını istiyordu.
Söz konusu kararların üstüne Kosova’nın kuzeyinde çoğunluğu oluşturan Sırplar yolları kapattı. Kosova’daki hükümet daha sonra bu kararları ertelemeyeceğini duyurdu.
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