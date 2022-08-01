https://tr.sputniknews.com/20220801/lazer-epilasyon-sonrasi-yuzu-ucuncu-derece-yandi-sanki-suratima-kaynak-yapiyor-1059360275.html

Lazer epilasyon sonrası yüzü üçüncü derece yandı: 'Sanki suratıma kaynak yapıyor'

Lazer epilasyon sonrası yüzü üçüncü derece yandı: 'Sanki suratıma kaynak yapıyor'

Bağcılar'da bir güzellik merkezinde yanaklarındaki kılları lazer epilasyonla aldırmak isteyen Erdal Yeşilyurt, yapılan işlemden sonra yüzünde üçüncü derece... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T11:42+0300

2022-08-01T11:42+0300

2022-08-01T11:46+0300

lazer

türkiye

epilasyon

yanık

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Aşçı Erdal Yeşilyurt yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Bağcılar'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların 5.’si 20 Şubat'ta yapıldı.İşlem sırasında yüzünde yanıklar oluştuğunu iddia eden 33 yaşındaki Yeşilyurt, hastanede tedavi olduğunu söyledi. Güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.‘Kolunu tuttum, yandım yeter dedim’Lazer epilasyon mağduru olduğunu söyleyen Erdal Yeşilyurt, "Yanaklarımda çok kıl vardı. Sadece o kılları aldırmak için Bağcılar'daki kliniğe gittim. Isıyı 5 yerine 26 dereceye ayarlamış. Adam sanki suratıma kaynak yapıyor. Yüzümün yandığını fark ettim, kolunu tuttum, dur yandım, yeter dedim. Ufak bir yanma olduğunu söyledi. Öyle bir acıydı ki dışarı çıkmak için ayağa kalktım. Asansöre bindim, aynaya baktım, yüzümden sarı renkte bir iltihap akıyordu" dedi.İlk olarak klinik sahibiyle görüştüğünü anlatan Yeşilyurt, bu tarz ufak şeyler olabileceğini söylediğini ifade etti.‘Şeker hastası olduğumu söyleyip, ona göre işlem yapılmasını istemiştim’Yeşilyurt, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yüzünde üçüncü derece yanık oluştuğuna ilişkin rapor verildiğini belirtti:Erdal Yeşilyurt'un suç duyurusunda bulunduğu güzellik merkezinden yapılan açıklamada, "Bize geldiğinde herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını sorduk. Bir hastalığı olmadığını dile getirdi. Bizden 4 ay boyunca hizmet aldı. Daha sonra bu talihsizlik yaşandı. Erdal Yeşilyurt için ilk günden bugüne maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Kendisi şeker hastası olduğunu söylemedi. Normal şartlarda ona göre işlem yapılıyor" denildi.Bu arada Yeşilyurt'un tedavisinin sürdüğü tedavi merkezinin Prof. Dr. Mustafa Turan, "Hastamız 5 ay önce bir lazer uygulaması yaptırmış. Hasar oluşmuş yüzünde, çeşitli hastanelerde tedavilerini yaptırmış fakat, yüzündeki lezyonlar tekrar ilerlemiş. Bize de 5 gün önce geldi. Bu uzun süren yaralarda, iyileşmeyen yaralarda çoklu nedenleri araştırırız. Bu pazartesi günü doku biyopsisi düşünüyoruz. Bazı alanlarda iz kalma durumu olabilir. Hastamızın şeker hastalığı var, o da bazen böyle yaraları kronik hale dönüştürebiliyor. İltihaba daha fazla zemin hazırlayabiliyor. Yarada hijyen durumuna dikkat etmek için de hastaya yatış kararı aldık. Hastanın suratındaki bazı alanlar derin, üçüncü derece lezyonlar. İnsanlar bu tarz lazer ve kozmetik uygulamalarının yapılacağı ortamlara çok dikkat etmeli" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210928/guzellik-merkezinde-lazer-islemi-yaptirdi-kollari-ve-bacagi-yandi--1049308979.html

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lazer, epilasyon, yanık