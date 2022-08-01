https://tr.sputniknews.com/20220801/libyada-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-tribun-coktu--1059350949.html
Libya’da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü
Libya’da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü
Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında tribünün çökmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T02:00+0300
2022-08-01T02:00+0300
2022-08-01T02:31+0300
dünya
libya
tribün
çöküş
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Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus’ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu’nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.
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libya, tribün, çöküş
Libya’da şampiyonluk kutlamaları sırasında tribün çöktü
02:00 01.08.2022 (güncellendi: 02:31 01.08.2022) Abone ol
Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında tribünün çökmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.
Libya’da Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında taraftarların kutlama yaptığı tribün çöktü.
Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Kutlamanın başkent Trablus’ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu’nda oynan maöta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.