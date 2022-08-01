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Milli Eğitim Bakanlığı: Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı: Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarının açılışı için... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/milli-egitim-bakani-ozer-mulakat-kanunda-var-bakanligin-tercihi-degil-1052692185.html
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türkiye, okul, suudi arabistan

Milli Eğitim Bakanlığı: Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor

15:12 01.08.2022 (güncellendi: 15:35 01.08.2022)
© AAMilli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarının açılışı için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türk hükümetinin diplomatik temasları ve Millî Eğitim Bakanlığının girişimleri ile Suudi Arabistan’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, yeniden hizmete açılıyor. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa’nın başkenti Paris'te katıldığı "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" kapsamındaki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, okulların durumu bu görüşmede de gündeme gelmişti. İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak."
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