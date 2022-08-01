https://tr.sputniknews.com/20220801/milli-savunma-bakani-akar-amerikali-muttefiklerimiz-yarin-bir-gun-hatirladiklarinda-uzulecekler-1059359655.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler

Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T11:35+0300

2022-08-01T11:35+0300

2022-08-01T11:35+0300

politika

hulusi akar

abd

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359382_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11a661c59bc6cdb23aca54eef0bfb7a0.jpg

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi.Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soruya ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" diye yanıt verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, abd, f-16