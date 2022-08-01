Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/milli-savunma-bakani-akar-amerikali-muttefiklerimiz-yarin-bir-gun-hatirladiklarinda-uzulecekler-1059359655.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler
Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:35+0300
2022-08-01T11:35+0300
politika
hulusi akar
abd
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359382_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_11a661c59bc6cdb23aca54eef0bfb7a0.jpg
AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi.Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soruya ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" diye yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359382_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_781aa5e7a0f8e4dcdf46d74b8f3a1c56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hulusi akar, abd, f-16

Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler

11:35 01.08.2022
© AAMilli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" açıklaması yaptı.
AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi.
Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.
Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soruya ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" diye yanıt verdi.
Razoni - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
DÜNYA
MSB: Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı başladı
07:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала