https://tr.sputniknews.com/20220801/milli-savunma-bakani-akar-amerikali-muttefiklerimiz-yarin-bir-gun-hatirladiklarinda-uzulecekler-1059359655.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler
Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:35+0300
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politika
hulusi akar
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f-16
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AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Akar, Odessa’dan hareket eden geminin yarın saat 15:00 civarında İstanbul’da olmasının beklendiğini söyledi.Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soruya ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" diye yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-acikladi-ilk-tahil-gemisi-bugun-hareket-ediyor-1059354059.html
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Milli Savunma Bakanı Akar: Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den F-16 tedariki hakkında "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" açıklaması yaptı.
Terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili de konuşan Akar, "1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
Akar, ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajıyla ilgili, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Akar, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar." yanıtını verdi.
Bakan Akar, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soruya ise "Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir" diye yanıt verdi.