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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/msb-odessa-limanindan-ayrilan--ve-lubnana-27-bin-ton-misir-tasiyan-gemi-seyrine-devam-ediyor-1059377644.html
MSB: Odessa Limanı’ndan ayrılan ve Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan gemi seyrine devam ediyor
MSB: Odessa Limanı’ndan ayrılan ve Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan gemi seyrine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı , sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan mısır taşıyan bir geminin Lübnan'a doğru seyrine devam ettiğini açıkladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T17:55+0300
2022-08-01T17:56+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
odessa
mısır
ukrayna krizi
tahıl
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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milli savunma bakanlığı (msb), odessa, mısır, tahıl

MSB: Odessa Limanı’ndan ayrılan ve Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan gemi seyrine devam ediyor

17:55 01.08.2022 (güncellendi: 17:56 01.08.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı , sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan mısır taşıyan bir geminin Lübnan'a doğru seyrine devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı’ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor.

Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.

Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Hâlihazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."

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