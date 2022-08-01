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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/norvecten-ukraynadan-ayrilan-tahil-yuklu-gemi-icin-turkiye-ve-bmye-tesekkur--1059381842.html
Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür
Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür
Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:51+0300
2022-08-01T19:55+0300
norveç
ukrayna krizi
tahıl
ukrayna krizi
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Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı
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norveç, tahıl, ukrayna krizi

Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür

19:51 01.08.2022 (güncellendi: 19:55 01.08.2022)
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Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür etti.
Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.
İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı
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