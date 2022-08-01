https://tr.sputniknews.com/20220801/norvecten-ukraynadan-ayrilan-tahil-yuklu-gemi-icin-turkiye-ve-bmye-tesekkur--1059381842.html

Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür

Norveç'ten, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye ve BM'ye teşekkür

Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye teşekkür... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T19:51+0300

2022-08-01T19:51+0300

2022-08-01T19:55+0300

norveç

ukrayna krizi

tahıl

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053199466_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_387e2711b26b2622da77d28ce9d08b3c.jpg

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norveç, tahıl, ukrayna krizi