https://tr.sputniknews.com/20220801/ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1059379151.html

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T18:36+0300

2022-08-01T18:36+0300

2022-08-01T18:43+0300

öğretmen

meb

türkiye

milli eğitim bakanlığı

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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

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öğretmen, meb, milli eğitim bakanlığı