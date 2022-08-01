https://tr.sputniknews.com/20220801/ogretmenlerin-iller-arasi-yer-degistirme-sonuclari-aciklandi-1059379151.html
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:36+0300
2022-08-01T18:36+0300
2022-08-01T18:43+0300
öğretmen
meb
türkiye
milli eğitim bakanlığı
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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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öğretmen, meb, milli eğitim bakanlığı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
18:36 01.08.2022 (güncellendi: 18:43 01.08.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr
ve personel.meb.gov.tr
üzerinden gerçekleşti.
Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı
üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.