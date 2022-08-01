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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T18:36+0300
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öğretmen
meb
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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti. Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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öğretmen, meb, milli eğitim bakanlığı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

18:36 01.08.2022 (güncellendi: 18:43 01.08.2022)
© DHAöğretmen - matematik
öğretmen - matematik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri başvurular 25 Temmuz- 29 Temmuz tarihlerinde alındı.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleşti.

Atamalar öğretmenlerin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildi.
MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre öğretmenler, Bakanlığın 'personel.meb.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
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