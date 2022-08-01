https://tr.sputniknews.com/20220801/ohal-uygulamalari-bitti-gozalti-sureleri-4-gunu-gecmeyecek-ihrac-icin-disiplin-sureci-isleyecek-1059358524.html

OHAL uygulamaları bitti: Gözaltı süreleri 4 günü geçmeyecek, ihraç için disiplin süreci işleyecek

OHAL uygulamaları bitti: Gözaltı süreleri 4 günü geçmeyecek, ihraç için disiplin süreci işleyecek

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yasalarla uzatılan OHAL düzenlemelerinden ikisi sona erdi. Buna göre gözaltı süreleri 4 günü... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T11:14+0300

2022-08-01T11:14+0300

2022-08-01T11:26+0300

türkiye

ohal

gözaltı

uygulama

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Bugün itibarıyla, OHAL döneminde 12 güne kadar çıkabilen gözaltı süreleri 4 günü geçemeyecek. Kamudan ihraçlar için normal disiplin prosedürleri işletilecek. Terör örgütü irtibatlı şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasına dair son OHAL uygulaması ise 2 yıl daha devam edecek.Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’de OHAL ilan edildi. 7 kez uzatılan ve 2 yıl süren OHAL uygulaması Temmuz 2018’de sona erdi. Bu dönemde tam 32 kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Bu kararnamelerle, 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edilirken, 3 bin 213 kişinin rütbesi söküldü, 2 bin 761 kurum-kuruluş ise kapatıldı. Toplamda; 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.OHAL’in kaldırılmasının ardından kamuda FETÖ ile mücadele devam etmek için yasal düzenleme yapıldı. Muhalefetin itirazlarına rağmen, OHAL sonrası dönemde bazı soruşturma usullerini düzenleyen 7145 sayılı yasa Meclis’ten geçti. Ve 31 temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.Yasa ile terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara iltisak ya da irtibatı olduğu değerlendirilen memurların belirlenen usullere uygun olarak kamu görevinden ihraç edileceği hüküm altına alındı. Yine toplu işlenen suçlarda gözaltı süresinin 12 güne kadar çıkarılması ve terör ile irtibatlı şirketlere TMSF’nin kayyum atanmasına dair düzenlemeler de hayata geçirildi. Her üç düzenlemenin de 3 yıl süreyle uygulanacağı da belirtildi.Bir kez uzatıldıÜç yıllık süre 31 Temmuz 2021’de sona erdi. Ancak hükümet sürenin uzatılması kararı aldı. Muhalefetin yoğun itirazları sonucunda; gözaltı ve ihraç uygulamasının 1 yıl, TMSF’nin kayyum atanması uygulamasının ise 3 yıl daha devamı noktasında yasal düzenleme hayata geçirildi.Gözaltı süresi en fazla 4 gün olacakVe gözaltı ile ihraç uygulamasına dair 1 yıllık süre dün itibarıyla resmen oldu. Kritik OHAL yetkilerinden ikisi resmen sona erdi. Buna göre; gözaltı süresi, bireysel suçlarda 24 saati, toplu suçlarda 48 saati, uzatma hallerinde ise 4 günü geçemeyecek. OHAL uygulamaları bağlamında bu süre toplu suçlarda; 12 güne kadar çıkartılabiliyordu.Yine kamudan ihraçların ilgili kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar aracılığıyla devam etmesini öngören OHAL uygulaması da son buldu. Terör örgütü irtibat ya da iltisak iddiasıyla kamudan ihraçlar için artık normal disiplin süreçleri işletilecek.

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ohal, gözaltı, uygulama