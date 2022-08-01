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Patlıcan yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk ettiler
Patlıcan yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk ettiler
Gaziantep’te iki kişi, patlıcan yüklü bir kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Havalimanı yolundaki o tehlikeli anları, bir sürücü cep telefonuyla... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:33+0300
2022-08-01T17:15+0300
yaşam
türkiye
gaziantep
kamyonet
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Gaziantep’te patlıcan yüklü kamyonetin kasasına asılı halde seyahat eden 2 vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep’te dün gece saatlerinde Havalimanı yolu üzerinde seyir eden patlıcan çuvalı yüklü kamyonetin kasasına tutunan 2 kişi tehlikeye aldırmadan yolculuk etti. O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu yürekleri ağıza getirdi.Görüntülerde kasanın demirlerine tutunan kişilerin hiçbir önlem almaması dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/sirnaktan-istanbula-kadar-koltuklarin-arasinda-yolculuk-1058822792.html
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türkiye, gaziantep, kamyonet

Patlıcan yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk ettiler

16:33 01.08.2022 (güncellendi: 17:15 01.08.2022)
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESENPatlıcan yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk ettiler
Patlıcan yüklü kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk ettiler - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN
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Gaziantep’te iki kişi, patlıcan yüklü bir kamyonetin kasasına tutunarak yolculuk yaptı. Havalimanı yolundaki o tehlikeli anları, bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
Gaziantep’te patlıcan yüklü kamyonetin kasasına asılı halde seyahat eden 2 vatandaşın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te dün gece saatlerinde Havalimanı yolu üzerinde seyir eden patlıcan çuvalı yüklü kamyonetin kasasına tutunan 2 kişi tehlikeye aldırmadan yolculuk etti.
O anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansırken 2 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolcuğu yürekleri ağıza getirdi.
Görüntülerde kasanın demirlerine tutunan kişilerin hiçbir önlem almaması dikkat çekti.
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