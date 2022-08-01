https://tr.sputniknews.com/20220801/pelin-batu-turkiyede-her-canli-linci-tadacaktir-1059369081.html

Pelin Batu: Türkiye’de yogaya bakışta ötekileştirme var

Pelin Batu: Türkiye’de yogaya bakışta ötekileştirme var

Pelin Batu, "Türkiye’de ötekileştirme çok fazla, yogaya da bakışta ötekileştirme var, başka bir dine mensup olana da. Her canlı ölümü tadacaktır diye bir söz... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T14:31+0300

2022-08-01T14:31+0300

2022-08-01T14:59+0300

pelin batu

yaşam

yoga

linç

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Birkaç ay önce arkadaş vasıtasıyla Gökçe T. Pinacho ile tanıştığını söyleyen yazar Pelin Batu, kişisel gelişim ve yoga konularına ilgili olduğunu aktardı. Batu, “Bana çok iyi geldi, kişisel gelişim başlığı altında pazarlanan, satılan bilgi ve kitaplar dünyada ve ülkemizde çok ilgi çekiyor. Birçok kitapçıda kişisel gelişim kitabı var ama bende çok büyük bir antipati gelişti. Çünkü kişisel gelişim umut tacirliği yapılan, hayat tarzı pazarlanan bir endüstriye dönüştü. Bunu çok doğru bulmuyorum çünkü çoğu hakikaten boş içinde ne bir felsefe ne de bilim var. Sadece insanları iyi hissettirip hızlıdan bir şeye kavuşmalarını sağlayıp, anlık tatminden sonra hiçbir şey bırakmayan şeyler. Gökçe’nin kitabıyla tanıştığımda hiç öyle olmadığını fark ettim ki araştırmayı seven bir insanım” dedi.Yoganın kendisi için bir araç olduğunu söyleyen Batu, “Ben nefes meselesine takmıştım. Birçoğumuz doğru nefes almıyoruz. Yıllar önce sabah kalkınca doğru düzgün nefes almaya başlamıştım. Yoga benim için garip garip şekillere girip hareketler yapmak değildir. Tamamen nefes ve meditasyonla alakalı bir şey. Bana periyodik olarak ilaç gibi geliyor. Hiç esnek de değilim. Biraz okuyunca yoganın bir felsefe olduğunu fark ettim. Önemli olan kendinize ne iyi geleceğini bulmanız ve kendi ritminizde bunu yapmanızdır” diye konuştu.'Türkiye'de her canlı linci tadacaktır'Cesur bir yeni hayatı olduğunu söyleyen Batu, şunları kaydetti:Pinacho: Birine güvenmeden önce onu iyi tanıyınYeni kitabı ve kendisine ilişkin konuşan Gökçe T. Pinacho ise “Karşılaştırmayı sevmiyorum ama bu işin içinde olmama rağmen ben de diğerlerine mesafeliyim. Çünkü umut tacirliği çok doğru bir kavram. Bazı problemleri halı altına iterek insanlara anlık mutluluklar yaşatıyorlar. Halbuki bu kadar kolay değil. Bunu nasıl ayırt edersiniz? Bir kere kendi üzerinizde çalışmak için birlikte çalıştığınız insanın hayatını örnek alıyor olmanız lazım. Çünkü insan bir kitabı yazabilir ama İngilizce bir kitabı tercüme edip de Türkiye’de basabilir. Siz yazdığınıza göre yaşıyor olmanız lazım. Eğer siz birisine güvenecekseniz ilk önce onu iyi tanıyın. Onun aile ve iş hayatına bakın. Yani bunun öbür türlüsü annelikle alakalı bir soruyu anne olmayan birine sormak gibi bir şey olur. Eğer siz hayatta mutluluk peşindeyseniz mutlu olduğuna emin olduğunuz bir insandan tavsiye alın. Ben oldum bittim mi diyorum burada? Hayır. Ama en azından hayatta keyifliyim, mutluyum diyebiliyorum. Yani hayatı güzellikle, hevesle yaşıyorum ve bunu da insanlarla paylaşmak istiyorum. Böyle bir hikayem var, araçlarım var. Yogayla, kendi üzerime çalışma sistemim var ve bunu da kendime saklamak istemiyorum. Bir yol kat ettim, ‘mutluyum’ diyebiliyorum. İnsanlar da bunu benim sistemime göre deneyimleyebilir. Kitabımda da nasıl olduğunu başlık başlık anlattım” dedi.‘Türk insanının egosuna çalışması gerekiyor’Mutluluğun kişinin yaşam amacını bulup onu keşfedip ona göre yaşaması olduğunu söyleyen Pinacho, “Kendi yaşam amacınıza uygun iş yapıyorsanız bu öfke ve stres kaynağı olmaz çünkü onu zevkle yaparsınız. Türkiye’de insanlar özellikle trafikte çok sinirli ve öfkeli. Türk insanının bu kadar çok öfkelenmesinin nedeni bence egosunun yüksek olması. Çok rekabet ve karşılaştırma var. Türk insanının kendi egosuna çalışması gerekiyor. Bazen bir şeylere öfkeleniyoruz ve nedeni güvensizlik oluyor. Kitapta egomuzun nasıl çalıştığını çözüp olaylara daha sakinlikle yaklaşabiliyoruz. Öfke kontrolünü öfke çıkmadan yapıyoruz. Öfkelenecek nedenleri aza indirerek öfke kontrolü yapabiliriz. Kendinizi bulunca ego küçülüyor. Yoga kişilerin mutlu olmasına destektir. Yoga taytınızı giyin, vücudunuz güzel olsun değil. Ben bir yogiyim üzerimde elbise ayağımda topuklu ayakkabı var. 60 yaşında evinde oturan biri de yoga yapabilir. Çok esnek olmaya gerek yok aksine yoga esnek olmayan insanlara göre bir şey” diye konuştu.

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pelin batu, yoga, linç