Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220801/prof-dr-ahmet-kilic-yuzen-adalara-sopa-ile-mudahale-edip-dogal-yapisini-bozuyorlar-1059359525.html
Prof. Dr. Ahmet Kılıç: Yüzen adalara sopa ile müdahale edip, doğal yapısını bozuyorlar
Prof. Dr. Ahmet Kılıç: Yüzen adalara sopa ile müdahale edip, doğal yapısını bozuyorlar
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü’nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalara, ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sopa kullanarak çıkıyor. Bu tür... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:35+0300
2022-08-01T11:35+0300
yaşam
türkiye
bingöl
ada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359133_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_a0be39c18bd97e082521bae5b1bff2a9.jpg
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, hem yurt dışından hem de komşu illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. 3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor.Derinliği 50 metrenin üzerindeki adalar, 2005'te ‘tabiat anıtı’ ilan edilip, korumaya alındı. Kentin sembolleri arasında yer alan yüzen adaları 2022’nin ilk 7 ayında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı gölde, adaların üzerine çıkmak yasak olmasına rağmen, ziyaretçiler kurallara uymadı. Ellerindeki uzun sopalarla bekleyenlerin yüzen adaları yönlendirmesiyle bazı ziyaretçiler ile gelin ve damatlar, belli ücretlerle üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyor.'Çabuk bozuluyorlar'Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzen adaların onlarca yılda oluşan hareketli sistemler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:Almanya'dan yüzen adayı görmeye geldiBöylesine zenginliklerin dünyada çok nadir görüldüğünü fade eden Prof. Dr. Kılıç, "Bunları koruma mecburiyetimiz var. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Ben insanlarımızın çevreyi, canlıları koruyacağını düşünüyorum. Kendini bilmezler çıkabilir ama onlara yapılacak uyarılarla onların aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum" dedi. Ailesiyle Almanya'dan yüzen adaları görmeye gelen Kutbettin Demir, "Aslen Cizreliyim. Memleketime gitmek isterken yol üzerinde yüzen adaları eşim ve çocuklarımla birlikte görmek istedik. Gerçekten doğa harikası bir yer, ben yüzen adalara ilk defa geliyorum, çok güzel ve çok beğendik, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220731/tarkan-bir-zahmet-copunuzu-de-alin-gidin-1059334486.html
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059359133_0:0:573:430_1920x0_80_0_0_295a3980c0cf0e2c55b934bf6d3d2b52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, bingöl, ada

Prof. Dr. Ahmet Kılıç: Yüzen adalara sopa ile müdahale edip, doğal yapısını bozuyorlar

11:35 01.08.2022
© DHAProfesörden yüzen adalar için 'Kurallara uyulmazsa kaybederiz' uyarısı
Profesörden yüzen adalar için 'Kurallara uyulmazsa kaybederiz' uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü’nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalara, ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sopa kullanarak çıkıyor. Bu tür hareketli sistemlerin, insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz" dedi.
Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrasındaki Turnalar Gölü'ndeki birbirinden bağımsız yüzen adalar, hem yurt dışından hem de komşu illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. 3 tarafı dağ ve tepelerle çevrili düz zemin üzerindeki gölde, rüzgarın etkisiyle birbirinden bağımsız yüzen 3 ada bulunuyor.
Derinliği 50 metrenin üzerindeki adalar, 2005'te ‘tabiat anıtı’ ilan edilip, korumaya alındı. Kentin sembolleri arasında yer alan yüzen adaları 2022’nin ilk 7 ayında yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı gölde, adaların üzerine çıkmak yasak olmasına rağmen, ziyaretçiler kurallara uymadı. Ellerindeki uzun sopalarla bekleyenlerin yüzen adaları yönlendirmesiyle bazı ziyaretçiler ile gelin ve damatlar, belli ücretlerle üzerine çıkıp fotoğraf çektiriyor.

'Çabuk bozuluyorlar'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzen adaların onlarca yılda oluşan hareketli sistemler olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Çok zor oluşuyorlar. Bununla birlikte yapılan insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri korumamız lazım. Bunları günlük ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman bunların doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir ve bunların tekrar oluşması için belki onlarca yıl ya da daha uzun yıllar gerekecektir. Bu yüzden bize düşen milli parkların belirlediği kullanma kurallarına uymamız lazım. Burayı günlük amaçlarla kullanmak oldukça riskli ve buralara yapılan çeşitli müdahaleler var. Sopalarla olsun, küreklerle olsun ya da ona benzer araçlarla olsun müdahaleler bunların çok hassas olan yapısını bozmakta ve dağılmasına neden olmaktadır. Çevreyi koruma görevimiz var. Çünkü bizim bunları çocuklarımıza, torunlarımıza teslim etme mecburiyetimiz var. Böyle özel sistemler dünyanın pek çok yerinde var ve ülkemizde de var ve bizim bu alanları iyi biçimde ve dikkatlice kullanmamız lazım. Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz."

Almanya'dan yüzen adayı görmeye geldi

Böylesine zenginliklerin dünyada çok nadir görüldüğünü fade eden Prof. Dr. Kılıç, "Bunları koruma mecburiyetimiz var. Hepimiz sorumluluk almalıyız. Ben insanlarımızın çevreyi, canlıları koruyacağını düşünüyorum. Kendini bilmezler çıkabilir ama onlara yapılacak uyarılarla onların aynı hassasiyeti göstereceğini umuyorum" dedi. Ailesiyle Almanya'dan yüzen adaları görmeye gelen Kutbettin Demir, "Aslen Cizreliyim. Memleketime gitmek isterken yol üzerinde yüzen adaları eşim ve çocuklarımla birlikte görmek istedik. Gerçekten doğa harikası bir yer, ben yüzen adalara ilk defa geliyorum, çok güzel ve çok beğendik, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
YAŞAM
Tarkan: Bir zahmet çöpünüzü de alın gidin
Dün, 12:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала