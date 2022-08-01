Prof. Dr. Ahmet Kılıç: Yüzen adalara sopa ile müdahale edip, doğal yapısını bozuyorlar

"Çok zor oluşuyorlar. Bununla birlikte yapılan insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabilirler. Bu yüzden bizim böyle hassas sistemleri korumamız lazım. Bunları günlük ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman bunların doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir ve bunların tekrar oluşması için belki onlarca yıl ya da daha uzun yıllar gerekecektir. Bu yüzden bize düşen milli parkların belirlediği kullanma kurallarına uymamız lazım. Burayı günlük amaçlarla kullanmak oldukça riskli ve buralara yapılan çeşitli müdahaleler var. Sopalarla olsun, küreklerle olsun ya da ona benzer araçlarla olsun müdahaleler bunların çok hassas olan yapısını bozmakta ve dağılmasına neden olmaktadır. Çevreyi koruma görevimiz var. Çünkü bizim bunları çocuklarımıza, torunlarımıza teslim etme mecburiyetimiz var. Böyle özel sistemler dünyanın pek çok yerinde var ve ülkemizde de var ve bizim bu alanları iyi biçimde ve dikkatlice kullanmamız lazım. Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz."

