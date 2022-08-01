https://tr.sputniknews.com/20220801/rus-senator-gereklilik-halinde-sirbistana-silah-tedarik-edilebilir-1059376606.html
Rus senatör: Gereklilik halinde Sırbistan’a silah tedarik edilebilir
Rus senatör: Gereklilik halinde Sırbistan’a silah tedarik edilebilir
Rus Senatör Cabarov, gereklilik halinde ve Belgrad’dan ilgili talep gelirse Rusya’dan Sırbistan’a silah tedarik etme olasılığını dışlamadı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T16:54+0300
2022-08-01T16:54+0300
2022-08-01T16:54+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, gereklilik olması ve Belgrad’ın başvurusu üzerine Rusya’nın Sırbistan’a silah tedarik edilebileceğini söyledi.Cabarov, “Gereklilik halinde de Sırplar bize başvuracak olursa bir takım silahların tedariki bağlamında yardım edilebilir” diye konuştu.Rus senatör, “Yönetimimiz Sırbistan'a elinden gelen tüm yardımı sağlamaya karar verirse, hatta bazı silahların teslim edilmesi gerekecek olursa ülkemizin böyle bir kararı destekleyeceğini umuyorum. Yine de böyle bir noktaya gelinmemesini umuyorum” ifadelerini kullandı.Rusya’nın ayrıca enerji kaynakları ile de yardım edebileceğine dikkat çeken Cabarov, "Sırplar bizim sadık dostlarımız, müttefiklerimiz, hem de tarihsel olarak kanıtlanmış kişilerdir” vurgusunu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220801/kremlin-pristinenin-talepleri-haksiz-kosovadaki-sirplarin-haklari-gozetilmeli--1059363725.html
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sırbistan, rusya, vladimir cabarov
Rus senatör: Gereklilik halinde Sırbistan’a silah tedarik edilebilir
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Rus Senatör Cabarov, gereklilik halinde ve Belgrad’dan ilgili talep gelirse Rusya’dan Sırbistan’a silah tedarik etme olasılığını dışlamadı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte, gereklilik olması ve Belgrad’ın başvurusu üzerine Rusya’nın Sırbistan’a silah tedarik edilebileceğini söyledi.
Cabarov, “Gereklilik halinde de Sırplar bize başvuracak olursa bir takım silahların tedariki bağlamında yardım edilebilir” diye konuştu.
Rus senatör, “Yönetimimiz Sırbistan'a elinden gelen tüm yardımı sağlamaya karar verirse, hatta bazı silahların teslim edilmesi gerekecek olursa ülkemizin böyle bir kararı destekleyeceğini umuyorum. Yine de böyle bir noktaya gelinmemesini umuyorum” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın ayrıca enerji kaynakları ile de yardım edebileceğine dikkat çeken Cabarov, "Sırplar bizim sadık dostlarımız, müttefiklerimiz, hem de tarihsel olarak kanıtlanmış kişilerdir” vurgusunu yaptı.