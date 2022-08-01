https://tr.sputniknews.com/20220801/rusya-basbakan-yardimcisi-husnullin-mariupoldeki-azovstal-fabrikasi-teknopark-olacak-1059368003.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Mariupol'deki Azovstal fabrikası, teknopark olacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Mariupol'deki Azovstal fabrikası, teknopark olacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının teknopark olacağını söyledi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T14:02+0300
2022-08-01T14:02+0300
2022-08-01T14:02+0300
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RBK gazetesine demecinde Azovstal fabrikasında artık eski teknolojiler kullanılarak üretim yapılmayacağını kaydeden Husnullin, "Ancak fabrika arazisinde kenti besleyecek istihdam alanlarını mutlaka oluşturacağız. Büyük ihtimalle bir teknopark olacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.Mariupol kentinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili planlara değinen Husnullin, kentteki kısmen yıkılmış tarihi binaların restore edileceğini, altyapının tamamen değiştirileceğini ve eylül ayına kadar ilk konutların ve sosyal tesislerin inşasının tamamlanacağını bildirdi.2025 yılına kadar kent nüfusunun 350 bine çıkmasını öngördüklerini anlatan Husnullin, demiryolu da dahil yeni ulaşım ağlarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla parklar kurulacağını ifade etti.Yetkili, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin yeniden yapılandırmasının Rusya'nın bölgelerinin gelişimine yönelik bütçelerden kesinti yapılmadan gerçekleştirileceğinin de altını çizdi.Mariupol Kent Konseyi'nin verilerine göre şehirde süren 2 aylık şiddetli çatışmalarda kentin yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Kentte yaklaşık 150 bin kişi kaldı, henüz tüm kent sakinleri elektrik, su ve gaz hizmeti alabilmiş değil. Bazı insanlar bodrumlarda yaşamaya ve odun ateşinde yemek pişirmeye devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/mariupolde-hayat-normale-donuyor-1058159738.html
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Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Mariupol'deki Azovstal fabrikası, teknopark olacak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasının teknopark olacağını söyledi.
RBK gazetesine demecinde Azovstal fabrikasında artık eski teknolojiler kullanılarak üretim yapılmayacağını kaydeden Husnullin, "Ancak fabrika arazisinde kenti besleyecek istihdam alanlarını mutlaka oluşturacağız. Büyük ihtimalle bir teknopark olacak. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Mariupol kentinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili planlara değinen Husnullin, kentteki kısmen yıkılmış tarihi binaların restore edileceğini, altyapının tamamen değiştirileceğini ve eylül ayına kadar ilk konutların ve sosyal tesislerin inşasının tamamlanacağını bildirdi.
2025 yılına kadar kent nüfusunun 350 bine çıkmasını öngördüklerini anlatan Husnullin, demiryolu da dahil yeni ulaşım ağlarının, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla parklar kurulacağını ifade etti.
Yetkili, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin yeniden yapılandırmasının Rusya'nın bölgelerinin gelişimine yönelik bütçelerden kesinti yapılmadan gerçekleştirileceğinin de altını çizdi.
Mariupol Kent Konseyi'nin verilerine göre şehirde süren 2 aylık şiddetli çatışmalarda kentin yüzde 90'ı yıkılmış durumda. Kentte yaklaşık 150 bin kişi kaldı, henüz tüm kent sakinleri elektrik, su ve gaz hizmeti alabilmiş değil. Bazı insanlar bodrumlarda yaşamaya ve odun ateşinde yemek pişirmeye devam ediyor.