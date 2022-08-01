https://tr.sputniknews.com/20220801/saglik-bakani-kocadan-yeni-bir-sinirlama-gundeminizde-var-mi-sorusuna-yanit-1059355755.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T09:34+0300

2022-08-01T09:34+0300

2022-08-01T09:35+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

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Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Bakan Koca, "Son birkaç haftadır vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar. Risk biraz daha fazla. Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler" dedi.Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna ise "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" diye yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."

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fahrettin koca, koronavirüs