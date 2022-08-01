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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T09:34+0300
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koronavirüs
fahrettin koca
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Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Bakan Koca, "Son birkaç haftadır vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar. Risk biraz daha fazla. Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler" dedi.Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna ise "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" diye yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."
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fahrettin koca, koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt

09:34 01.08.2022 (güncellendi: 09:35 01.08.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi.
Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Bakan Koca, "Son birkaç haftadır vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar. Risk biraz daha fazla. Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler" dedi.
Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna ise "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" diye yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."
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