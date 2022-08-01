https://tr.sputniknews.com/20220801/saglik-bakani-kocadan-yeni-bir-sinirlama-gundeminizde-var-mi-sorusuna-yanit-1059355755.html
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T09:34+0300
2022-08-01T09:34+0300
2022-08-01T09:35+0300
koronavirüs
fahrettin koca
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_519ac78992c9a4ca87a083c0566dde28.jpg
Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuşan Bakan Koca, "Son birkaç haftadır vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar. Risk biraz daha fazla. Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler" dedi.Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna ise "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" diye yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057074071_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_5e531b615d6eea3ca1cafb9cf14df684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, koronavirüs
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?' sorusuna yanıt
09:34 01.08.2022 (güncellendi: 09:35 01.08.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna, " Hayır kesinlikle gündemimizde yok." yanıtını verdi.
Sabah yazarı Yavuz Donat'a konuş
an Bakan Koca, "Son birkaç haftadır vakaların artışıyla birlikte, aşıya yoğun ilgi olduğunu, aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının arttığını görüyoruz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ısrarla öneriyoruz. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırsınlar. Hele de 65 yaş üstü ve ek bir hastalığı olanlar. Risk biraz daha fazla. Mümkünse kalabalık ortamlara girmesinler. Maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler"
dedi.
Koca, "Yeni bir sınırlama gündeminizde var mı?" sorusuna ise "Hayır kesinlikle gündemimizde yok" diye yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Ama şunu bilelim... Covid pandemisi devam ediyor. Ve Covid ile bir dönem daha yaşayacağız. Aşı olmamız gerektiğini, risk grubundaki vatandaşlarımızın kişisel tedbirlerini mutlaka almalarının şart olduğunu bilmeliyiz. Yani... Covid ile birlikte hayatımızın devam edeceğini, tedbirler konusunda daha kararlı olmamız gerektiğini artık biliyoruz."