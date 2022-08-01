https://tr.sputniknews.com/20220801/saglik-calisanlarina-siddet-konusunu-gorusmek-uzere-toplanan-mecliste-yeterli-cogunluk-saglanamadi-1059370865.html

Sağlık çalışanlarına şiddet konusunu görüşmek üzere toplanan Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı

Sağlık çalışanlarına şiddet konusunu görüşmek üzere toplanan Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı

TBMM Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve CHP'nin bu konuda verdiği kanun teklifi için olağanüstü toplandı. Ancak genel kurulda... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:19+0300

2022-08-01T15:19+0300

2022-08-01T15:40+0300

politika

meclis

tbmm

kemal kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de toplantı yeter sayısının bulunamaması ve genel kurulun kapanmasının ardından Meclis kulisinde yaptığı açıklamada "Bundan sonra yaşanacak bütün negatif olayların sorumlusu onlardır" dedi.CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.TBMM Genel Kurulu, 1980'den sonra 17. Dönem'den bu yana toplam 46 kez olağanüstü toplantıya çağrıldı. 39 toplantı gerçekleştirilirken bir çağrı hakkında işlem yapılmadı, 3 çağrı reddedildi, 3 çağrı ise yeter sayı bulunamadığı için düştü.İçtüzüğe göre, TBMM Başkanı doğrudan gerek görürse toplantı çağrısına karar verebiliyor. Üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getiriyor.Olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış yoklamasında en az 200 milletvekilinin Genel Kurulda hazır bulunması gerekiyor.Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşmüş oluyor. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmaların devamına karar vermediği takdirde tatile veya ara vermeye devam ediliyor.

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meclis, tbmm, kemal kılıçdaroğlu