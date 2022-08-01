Sicilya'dan etkilenip her gün damat gibi giyinen 'Ferdi Romeo': Böyle giyinmeme rağmen evlenemedim

© DHA Renkli ve şık takım elbiseleri ile dikkat çeken ve 'Ferdi Romeo' olarak bilinen Katırcı, her gün damat gibi giyinmesine rağmen kısmet bulamadığını söyledi. Katırcı, "Hiç evlenmedim. Biraz seçicilik oldu. Beni beğeneni ben beğenmedim, benim beğendiğim beni beğenmedi. Nasip olmadı. Evlenmek istiyorum" dedi.