https://tr.sputniknews.com/20220801/sorusturma-tamamlandi-iki-vali-yardimcisi-ile-hukuk-musaviri-fetoden-ihrac-edildi-1059384634.html
Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:01+0300
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2022-08-01T21:12+0300
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İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre FETÖ'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliği'nde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.
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fetö/pdy, fetö, karabük
Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
21:01 01.08.2022 (güncellendi: 21:12 01.08.2022) Abone ol
Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre FETÖ'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliği'nde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.