Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/sorusturma-tamamlandi-iki-vali-yardimcisi-ile-hukuk-musaviri-fetoden-ihrac-edildi-1059384634.html
Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi
Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:01+0300
2022-08-01T21:12+0300
türkiye
fetö/pdy
fetö
karabük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048580727_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49a970d4247ff47dd932188baba6c8e0.jpg
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre FETÖ'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliği'nde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048580727_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_47f731d5bfaad39add56f8f8e7a09912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fetö/pdy, fetö, karabük

Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

21:01 01.08.2022 (güncellendi: 21:12 01.08.2022)
© AAArabuluculuk, dosya
Arabuluculuk, dosya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre FETÖ'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliği'nde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала