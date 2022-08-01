https://tr.sputniknews.com/20220801/sorusturma-tamamlandi-iki-vali-yardimcisi-ile-hukuk-musaviri-fetoden-ihrac-edildi-1059384634.html

Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Soruşturma tamamlandı: İki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri FETÖ’den ihraç edildi

Karabük’te FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki vali yardımcısı ile hukuk müşaviri meslekten ihraç edildi. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T21:01+0300

2022-08-01T21:01+0300

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türkiye

fetö/pdy

fetö

karabük

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İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre FETÖ'nin mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu şüphesiyle Karabük Valiliği'nde görevli Vali Yardımcısı Hüseyin D. ve Hukuk Müşaviri Numan Tahir Ş. ile açığa alınan eski Vali Yardımcısı Barbaros B. meslekten ihraç edildi.

türkiye

karabük

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