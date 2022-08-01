https://tr.sputniknews.com/20220801/spotify-turkiyedeki-fiyatlarina-zam-yapti-1059373526.html

Spotify, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı

Spotify, Türkiye'deki fiyatlarına zam yaptı

Bugün itibariyle Spotify tüm fiyatlara yüzde 15 oranında zam yaptı. Bununla birlikte tekrar piyasanın en pahalı abonelik hizmeti oldu. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:51+0300

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2022-08-01T15:51+0300

yaşam

spotify

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türkiye

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Spotify, Türkiye’deki abonelik fiyatlarına güncellemeye gitti ve artış gerçekleştirdi. Bu bağlamda daha önce aylık 17.99 TL olan bireysel abonelik paketi 20.99 TL‘ye çıkarıldı. Daha önce 23.99 TL olan aylık 'Duo' paketi için artık 27.99 TL verilmesi gerekiyor. Daha önce 29.99 TL olan aylık 'aile' paketi 34.99 TL‘ye çıkmış durumda. Öğrenci paketi ise 8.99 TL’den 10.49 TL‘ye çıkarıldı.Spotify'ın konu hakkında üyelerine geçtiği mesaj şöyle:"Tadını çıkaracağın yeni içerikler ve özelliklerle en iyi deneyimi sana sunmak amacıyla yenilik ve yatırım yapmaya devam edebilmemiz için 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Premium Bireysel planının fiyatını artırıyoruz.Daha önce ayda 17,99 TL olan Premium Bireysel planının yeni fiyatı ayda 20,99 TL olacak. Premium Bireysel üyesi olduğundan mevcut fiyattan 60 gün boyunca yararlanabileceksin. Yani, yeni fiyat senin için Ekim ayındaki fatura tarihinden itibaren geçerli olacak."

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spotify, zam, türkiye