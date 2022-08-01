https://tr.sputniknews.com/20220801/sscb-devlet-guvenlik-komitesinin-son-baskani-bakatin-hayatini-kaybetti-1059379559.html

SSCB Devlet Güvenlik Komitesi’nin son başkanı Bakatin hayatını kaybetti

SSCB Devlet Güvenlik Komitesi’nin son başkanı Bakatin hayatını kaybetti

SSCB Devlet Güvenlik Komitesi'nin (KGB) son başkanı Vadim Bakatin 84 yaşında hayatını kaybetti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T18:42+0300

2022-08-01T18:42+0300

2022-08-01T18:42+0300

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Rossiya 24 televizyonunun aktardığı üzere SSCB Devlet Güvenlik Komitesi'nin (KGB) son başkanı ve Cumhuriyetler Arası Güvenlik Servisi Başkanı Vadim Bakatin 84 yaşında hayatını kaybetti.Habere göre Bakatin’in cenazesi, başkent Moskova’daki Troyekurovskoye Mezarlığı’nda yapılacak.Bakatin Ağustos-Aralık 1991 döneminde KGB Başkanı idi. Aynı dönemde KGB reformu yapıldı ve Komite, bağımsız birkaç güvenlik kurumuna bölündü.Bakatin Kasım 1991-Ocak 1992 döneminde de Cumhuriyetler Arası Güvenlik Servisi Başkanı olarak görev yapmıştı.

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