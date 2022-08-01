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'Star Trek' dizisinde 'Uhura' rolüne hayat veren Nichols hayatını kaybetti
'Star Trek' dizisinde 'Uhura' rolüne hayat veren Nichols hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran bilim kurgu dizisi 'Star Trek'te (Uzay Yolu) iletişimden sorumlu Nyota Uhura karakterine hayat veren ve hem 1960'ların TV dünyasında... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T11:58+0300
2022-08-01T12:02+0300
yaşam
star trek
joe biden
bilim kurgu
nichelle nichols
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ABD'de hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü oğlu sosyal medyadan duyurdu. Annesinin yedi yıl önce geçirdiği felcin ardından doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini belirten oğlu, "Onun ışığı, tıpkı şimdi ilk kez görülebilen eski galaksiler gibi, bizim ve gelecek nesillerin zevk alması, öğrenmesi ve ilham alması için hep burada olacak" dedi. ABD Başkanı Joe Biden de taziye mesajı yayınladı, Nichols'ın basmakalıpları yerle bir ettiğini ve siyah ABD'lilerin ve kadınların neler başarabileceğinin tanımını baştan yaptığını söyledi. 8 Eylül 1966'da NBC kanalında yayınlanmaya başlayan dizide siyah bir kadının bu kadar üst düzey görevi bulunan bir karakteri canlandırması, hatta William Shatner'ın hayat verdiği 'Kaptan Kirk' karakteriyle bir sahnede öpüşmesi ırkçı kalıplara darbe vurmuştu. Dizinin çok kültürlü ve çok ırklı oyuncu kadrosunun mimarı Gene Roddenbury daha o zamanlardan 23. yüzyılda çeşitliliğin genel anlamda kabul göreceğini öngörmüştü.
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star trek, joe biden, bilim kurgu, nichelle nichols

'Star Trek' dizisinde 'Uhura' rolüne hayat veren Nichols hayatını kaybetti

11:58 01.08.2022 (güncellendi: 12:02 01.08.2022)
© AFP 2022 / CHRIS DELMASNichelle Nichols
Nichelle Nichols - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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Bir döneme damga vuran bilim kurgu dizisi 'Star Trek'te (Uzay Yolu) iletişimden sorumlu Nyota Uhura karakterine hayat veren ve hem 1960'ların TV dünyasında yeni bir dönemin başlamasına önayak olup hem de siyah kadınlara cesaret veren Nichelle Nichols 89 yaşında öldü.
ABD'de hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü oğlu sosyal medyadan duyurdu. Annesinin yedi yıl önce geçirdiği felcin ardından doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini belirten oğlu, "Onun ışığı, tıpkı şimdi ilk kez görülebilen eski galaksiler gibi, bizim ve gelecek nesillerin zevk alması, öğrenmesi ve ilham alması için hep burada olacak" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden de taziye mesajı yayınladı, Nichols'ın basmakalıpları yerle bir ettiğini ve siyah ABD'lilerin ve kadınların neler başarabileceğinin tanımını baştan yaptığını söyledi.
8 Eylül 1966'da NBC kanalında yayınlanmaya başlayan dizide siyah bir kadının bu kadar üst düzey görevi bulunan bir karakteri canlandırması, hatta William Shatner'ın hayat verdiği 'Kaptan Kirk' karakteriyle bir sahnede öpüşmesi ırkçı kalıplara darbe vurmuştu.
Dizinin çok kültürlü ve çok ırklı oyuncu kadrosunun mimarı Gene Roddenbury daha o zamanlardan 23. yüzyılda çeşitliliğin genel anlamda kabul göreceğini öngörmüştü.
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