'Star Trek' dizisinde 'Uhura' rolüne hayat veren Nichols hayatını kaybetti
11:58 01.08.2022 (güncellendi: 12:02 01.08.2022)
© AFP 2022 / CHRIS DELMASNichelle Nichols
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
Bir döneme damga vuran bilim kurgu dizisi 'Star Trek'te (Uzay Yolu) iletişimden sorumlu Nyota Uhura karakterine hayat veren ve hem 1960'ların TV dünyasında yeni bir dönemin başlamasına önayak olup hem de siyah kadınlara cesaret veren Nichelle Nichols 89 yaşında öldü.
ABD'de hayatını kaybeden oyuncunun ölümünü oğlu sosyal medyadan duyurdu. Annesinin yedi yıl önce geçirdiği felcin ardından doğal sebeplerden hayatını kaybettiğini belirten oğlu, "Onun ışığı, tıpkı şimdi ilk kez görülebilen eski galaksiler gibi, bizim ve gelecek nesillerin zevk alması, öğrenmesi ve ilham alması için hep burada olacak" dedi.
Many actors become stars, but few stars can move a nation. Nichelle Nichols showed us the extraordinary power of Black women and paved the way for a better future for all women in media. Thank you, Nichelle. We will miss you. pic.twitter.com/KhUf4YM6pX— Lynda Carter (@RealLyndaCarter) July 31, 2022
ABD Başkanı Joe Biden de taziye mesajı yayınladı, Nichols'ın basmakalıpları yerle bir ettiğini ve siyah ABD'lilerin ve kadınların neler başarabileceğinin tanımını baştan yaptığını söyledi.
8 Eylül 1966'da NBC kanalında yayınlanmaya başlayan dizide siyah bir kadının bu kadar üst düzey görevi bulunan bir karakteri canlandırması, hatta William Shatner'ın hayat verdiği 'Kaptan Kirk' karakteriyle bir sahnede öpüşmesi ırkçı kalıplara darbe vurmuştu.
Dizinin çok kültürlü ve çok ırklı oyuncu kadrosunun mimarı Gene Roddenbury daha o zamanlardan 23. yüzyılda çeşitliliğin genel anlamda kabul göreceğini öngörmüştü.
We celebrate the life of Nichelle Nichols, Star Trek actor, trailblazer, and role model, who symbolized to so many what was possible. She partnered with us to recruit some of the first women and minority astronauts, and inspired generations to reach for the stars. pic.twitter.com/pmQaKDb5zw— NASA (@NASA) July 31, 2022