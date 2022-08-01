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https://tr.sputniknews.com/20220801/tarihi-kemeralti-carsisindaki-65-yillik-sadirvani-cevre-esnafinin-yiktigi-iddiasi-1059352893.html
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı çevre esnafının yıktığı iddiası
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı çevre esnafının yıktığı iddiası
İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Şadırvanaltı Camii yakınlarındaki yaklaşık 65 yıllık şadırvanın kişi veya kişilerce yıkılmasıyla ilgili... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T05:38+0300
2022-08-01T05:40+0300
şadırvan
türkiye
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
kemeraltı
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Yaklaşık 65 yıllık şadırvan, balyozlar ve matkaplar ile tahrip edilerek yıkıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına kısmen de olsa yansıyan olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Sabah iş yerini açmaya geldiğinde şadırvanın yıkılmış olduğunu görmekten büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Şadırvanaltı Camii Dernek Başkanı Turgay Oğuzhan, “Burası iki tane şadırvanı ile meşhur çarşımızın önemli turizm ve düğün çarşılarından bir tanesi. Bugün iş yerimize geldiğimiz zaman şadırvanımızın yıkıldığını gördük. Kimlerin yapmış olduğuna dair bir araştırma yaptık. Kimin yaptığı ortaya çıkmamakla beraber yakın civardaki esnafların yaptığı ifade ediliyor. Akşam saatlerinde yıkıma başlanılmış ve sabaha kadar sürmüş. Molozlar hala olduğu yede duruyor” dedi. "Konu Valiliğe, Emniyete ve Büyükşehir Belediyesine yansıtıldı" diyen Oğuzhan, “AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır bey ile görüştük ve kendisini konuyla ilgili bilgilendirdik. Konuyla ilgili İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ile de görüştük. Valimiz Yavuz Selim Köşger, şadırvanı tekrar yaptıracaklarını, konunun üzerinde durduklarını, tüm emniyet ve yetkili kurumlarca bu işin üzerine düşeceklerini belirttiler. Burası 90 yıllık tarihi bir çarşı. İnsanlar burayı bulurken şadırvan diye buluyor. Tarihi bir anlamı olmasa da yaklaşık 65 sene önce o dönemin esnafları tarafından insanlar ihtiyaçlarını gidersin diye yaptırılmış. Günümüz de ise belli sebeplerden dolayı yıktırıldı. Valimiz ve milletvekilimiz söz verdi. Konuyu araştıracaklar işin sonucunda şadırvanımız yeniden yapılacak” diye konuştu.
türkiye
kemeraltı
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şadırvan , izmir büyükşehir belediye başkanlığı, kemeraltı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı çevre esnafının yıktığı iddiası

05:38 01.08.2022 (güncellendi: 05:40 01.08.2022)
© İHATarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı çevre esnafının yıktığı iddiası
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki 65 yıllık şadırvanı çevre esnafının yıktığı iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA
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İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan Şadırvanaltı Camii yakınlarındaki yaklaşık 65 yıllık şadırvanın kişi veya kişilerce yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaklaşık 65 yıllık şadırvan, balyozlar ve matkaplar ile tahrip edilerek yıkıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına kısmen de olsa yansıyan olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sabah iş yerini açmaya geldiğinde şadırvanın yıkılmış olduğunu görmekten büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Şadırvanaltı Camii Dernek Başkanı Turgay Oğuzhan, “Burası iki tane şadırvanı ile meşhur çarşımızın önemli turizm ve düğün çarşılarından bir tanesi. Bugün iş yerimize geldiğimiz zaman şadırvanımızın yıkıldığını gördük. Kimlerin yapmış olduğuna dair bir araştırma yaptık. Kimin yaptığı ortaya çıkmamakla beraber yakın civardaki esnafların yaptığı ifade ediliyor. Akşam saatlerinde yıkıma başlanılmış ve sabaha kadar sürmüş. Molozlar hala olduğu yede duruyor” dedi.

"Konu Valiliğe, Emniyete ve Büyükşehir Belediyesine yansıtıldı" diyen Oğuzhan, “AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır bey ile görüştük ve kendisini konuyla ilgili bilgilendirdik. Konuyla ilgili İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ile de görüştük. Valimiz Yavuz Selim Köşger, şadırvanı tekrar yaptıracaklarını, konunun üzerinde durduklarını, tüm emniyet ve yetkili kurumlarca bu işin üzerine düşeceklerini belirttiler. Burası 90 yıllık tarihi bir çarşı. İnsanlar burayı bulurken şadırvan diye buluyor. Tarihi bir anlamı olmasa da yaklaşık 65 sene önce o dönemin esnafları tarafından insanlar ihtiyaçlarını gidersin diye yaptırılmış. Günümüz de ise belli sebeplerden dolayı yıktırıldı. Valimiz ve milletvekilimiz söz verdi. Konuyu araştıracaklar işin sonucunda şadırvanımız yeniden yapılacak” diye konuştu.
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