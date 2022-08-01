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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220801/tasarruf-icin-kravat-takmiyorum-siz-de-takmayin-diyen-ispanya-basbakanina-sektorden-tepki-1059355447.html
Tasarruf için 'Kravat takmıyorum, siz de takmayın' diyen İspanya Başbakanı'na sektörden tepki
Tasarruf için 'Kravat takmıyorum, siz de takmayın' diyen İspanya Başbakanı'na sektörden tepki
Rusya'nın enerji kaynaklarına ambargodan dolayı enflasyonla birlikte enerji fiyatlarının da tavan yaptığı AB ülkelerinden İspanya'da Başbakan Sanchez'in... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T09:51+0300
2022-08-01T09:51+0300
ukrayna krizi
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
kravat
enerji
doğalgaz
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AB'nin Rusya'dan alınan doğalgazı Ağustos 2022- Mart 2023 arasında yüzde 15 azaltma çağrısı yapmasına sıcak bakmayan ve kendi halkının mağdur olmasına izin vermeyeceğini söyleyen ülkelerden İspanya'da klima kullanımını düşürür umuduyla bakanları dahil kamu ve özel sektör çalışanlarına "Kravat takmayın" demesi sektörde hiç iyi yankılanmadı. ACOTEX (İspanyol Tekstil, Deri ve Aksesuar Ticareti İş Birliği) Başkanı Eduardo Zamacola, Sanchez'in bu çağrısını 'müsamaha gösterilemez' ve 'saçma' olarak niteleyip Başbakan'ın 'derin yara almış sektöre destek vereceğine moda tavsiyeleri ortaya attığını söyledi. Zamacola, Sanchez'in çağrısının, koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya geçildiği, enerji fiyatlarının arttığı ve satışlarda yüzde 57 düşüş yaşandığı böylesi bir dönemde sektörleri için iyi olmayacağının altını çizdi. İspanyol sosyal medya kullanıcıları da durumdan memnun olmadı. Bazıları Sanchez'in bu durumu parti içi sorunları ört bas etmek için kullandığını savunurken bazıları da Sanchez'in önce işe gitmek için kullandığı Super Puma helikopterinden vazgeçmesi ve başbakanlık jetini daha az kullanması gerektiğini yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220729/ispanya-enerji-sorununu-kravat-gevseterek-cozmeye-calisiyor-1059282922.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kravat, enerji, doğalgaz

Tasarruf için 'Kravat takmıyorum, siz de takmayın' diyen İspanya Başbakanı'na sektörden tepki

09:51 01.08.2022
© AFP 2022 / JAVIER SORIANOPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / JAVIER SORIANO
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Rusya'nın enerji kaynaklarına ambargodan dolayı enflasyonla birlikte enerji fiyatlarının da tavan yaptığı AB ülkelerinden İspanya'da Başbakan Sanchez'in kravatları 'oyun dışı bırakma' çağrısı yapması tekstil sektörüyle arasının açılmasına yol açtı.
AB'nin Rusya'dan alınan doğalgazı Ağustos 2022- Mart 2023 arasında yüzde 15 azaltma çağrısı yapmasına sıcak bakmayan ve kendi halkının mağdur olmasına izin vermeyeceğini söyleyen ülkelerden İspanya'da klima kullanımını düşürür umuduyla bakanları dahil kamu ve özel sektör çalışanlarına "Kravat takmayın" demesi sektörde hiç iyi yankılanmadı.
ACOTEX (İspanyol Tekstil, Deri ve Aksesuar Ticareti İş Birliği) Başkanı Eduardo Zamacola, Sanchez'in bu çağrısını 'müsamaha gösterilemez' ve 'saçma' olarak niteleyip Başbakan'ın 'derin yara almış sektöre destek vereceğine moda tavsiyeleri ortaya attığını söyledi. Zamacola, Sanchez'in çağrısının, koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya geçildiği, enerji fiyatlarının arttığı ve satışlarda yüzde 57 düşüş yaşandığı böylesi bir dönemde sektörleri için iyi olmayacağının altını çizdi.
İspanyol sosyal medya kullanıcıları da durumdan memnun olmadı. Bazıları Sanchez'in bu durumu parti içi sorunları ört bas etmek için kullandığını savunurken bazıları da Sanchez'in önce işe gitmek için kullandığı Super Puma helikopterinden vazgeçmesi ve başbakanlık jetini daha az kullanması gerektiğini yazdı.
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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