https://tr.sputniknews.com/20220801/tasarruf-icin-kravat-takmiyorum-siz-de-takmayin-diyen-ispanya-basbakanina-sektorden-tepki-1059355447.html

Tasarruf için 'Kravat takmıyorum, siz de takmayın' diyen İspanya Başbakanı'na sektörden tepki

Tasarruf için 'Kravat takmıyorum, siz de takmayın' diyen İspanya Başbakanı'na sektörden tepki

Rusya'nın enerji kaynaklarına ambargodan dolayı enflasyonla birlikte enerji fiyatlarının da tavan yaptığı AB ülkelerinden İspanya'da Başbakan Sanchez'in... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T09:51+0300

2022-08-01T09:51+0300

2022-08-01T09:51+0300

ukrayna krizi

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

kravat

enerji

doğalgaz

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AB'nin Rusya'dan alınan doğalgazı Ağustos 2022- Mart 2023 arasında yüzde 15 azaltma çağrısı yapmasına sıcak bakmayan ve kendi halkının mağdur olmasına izin vermeyeceğini söyleyen ülkelerden İspanya'da klima kullanımını düşürür umuduyla bakanları dahil kamu ve özel sektör çalışanlarına "Kravat takmayın" demesi sektörde hiç iyi yankılanmadı. ACOTEX (İspanyol Tekstil, Deri ve Aksesuar Ticareti İş Birliği) Başkanı Eduardo Zamacola, Sanchez'in bu çağrısını 'müsamaha gösterilemez' ve 'saçma' olarak niteleyip Başbakan'ın 'derin yara almış sektöre destek vereceğine moda tavsiyeleri ortaya attığını söyledi. Zamacola, Sanchez'in çağrısının, koronavirüs nedeniyle evden çalışmaya geçildiği, enerji fiyatlarının arttığı ve satışlarda yüzde 57 düşüş yaşandığı böylesi bir dönemde sektörleri için iyi olmayacağının altını çizdi. İspanyol sosyal medya kullanıcıları da durumdan memnun olmadı. Bazıları Sanchez'in bu durumu parti içi sorunları ört bas etmek için kullandığını savunurken bazıları da Sanchez'in önce işe gitmek için kullandığı Super Puma helikopterinden vazgeçmesi ve başbakanlık jetini daha az kullanması gerektiğini yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20220729/ispanya-enerji-sorununu-kravat-gevseterek-cozmeye-calisiyor-1059282922.html

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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, kravat, enerji, doğalgaz