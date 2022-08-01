https://tr.sputniknews.com/20220801/tbmm-saglikta-siddeti-gorusmek-icin-olaganustu-toplaniyor-1059353954.html
TBMM, sağlıkta şiddeti görüşmek için olağanüstü toplanıyor
TBMM, sağlıkta şiddeti görüşmek için olağanüstü toplanıyor
Meclis Genel Kurulu, bugün saat 15.00'te toplanacak ve görüşmelere başlanması için 200 milletvekili sayısı aranacak. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T07:59+0300
2022-08-01T07:59+0300
2022-08-01T07:59+0300
politika
tbmm
chp
mhp
hdp
iyi parti
sağlık
sağlık çalışanı
olağanüstü toplantı
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Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve Cumruriyet Halk Partisi (CHP'nin) konuyla ilgili verdiği kanun teklifi için bugün olağanüstü toplanacak.CHP'li 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.CHP'nin çağrısı üzerine MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarının duyurdu. AK Parti'nin ise Meclis'te olacağı ve Genel Kurul salonuna girmeyeceği açıklandı. CHP, İYİ Parti ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin Genel Kurul'da hazır bulunacağı da belirtildi.
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tbmm, chp, mhp, hdp, iyi parti, sağlık, sağlık çalışanı, olağanüstü toplantı
TBMM, sağlıkta şiddeti görüşmek için olağanüstü toplanıyor
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Meclis Genel Kurulu, bugün saat 15.00'te toplanacak ve görüşmelere başlanması için 200 milletvekili sayısı aranacak.
Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve Cumruriyet Halk Partisi (CHP'nin) konuyla ilgili verdiği kanun teklifi için bugün olağanüstü toplanacak.
CHP'li 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunması üzerine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'u 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP'nin çağrısı üzerine MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarının duyurdu. AK Parti'nin ise Meclis'te olacağı ve Genel Kurul salonuna girmeyeceği açıklandı. CHP, İYİ Parti ve Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin Genel Kurul'da hazır bulunacağı da belirtildi.