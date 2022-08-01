Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220801/tebbun-cezayirin-turkiye-ile-iliskilerini-gelistirmesi-iki-ulkenin-tarihsel-baglarinin-yansimasi-1059352039.html
Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansıması
Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansıması
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'nin ülkelerindeki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, Türkiye ile Cezayir arasındaki... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T03:43+0300
2022-08-01T03:57+0300
abdulmecid tebbun
recep tayyip erdoğan
cezayir
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056414562_66:0:1821:987_1920x0_80_0_0_bda127c463a8444dd92057b58ccb089c.jpg
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basın ve medya temsilcileriyle yıllık buluşmasında iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan buluşmada Tebbun, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini de değerlendirdi.Türkiye’nin Cezayir’deki en önemli yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Türkiye'nin Oran (Vahran) kentindeki çelik üretimi, ülkedeki tüm çelik üretimini ikiye katladı. Tekstil sektöründeki yatırım da öyle. Türkiye’den başka yatırımlar da gelmeye devam ediyor" dedi.Tebbun, "Doğrusu da bizim bu ikili ilişkileri geliştirmemiz ve güçlendirmemizdir. Bu durum her iki ülkenin yararınadır. Zira Cezayir’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin, Tunus, Libya ve Mali’deki gelişmeleri de ele aldı.Tebbun, kasımdaki Arap Birliği Zirvesi'ne Cezayir’in ev sahipliği yapacağını söyledi.
cezayir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056414562_285:0:1601:987_1920x0_80_0_0_40a757b33df06e2636c45dc2d08d7c67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abdulmecid tebbun, recep tayyip erdoğan, cezayir

Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansıması

03:43 01.08.2022 (güncellendi: 03:57 01.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'nin ülkelerindeki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin ortak tarihi bağların bir yansıması olduğunu vurguladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basın ve medya temsilcileriyle yıllık buluşmasında iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan buluşmada Tebbun, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini de değerlendirdi.
Türkiye’nin Cezayir’deki en önemli yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Türkiye'nin Oran (Vahran) kentindeki çelik üretimi, ülkedeki tüm çelik üretimini ikiye katladı. Tekstil sektöründeki yatırım da öyle. Türkiye’den başka yatırımlar da gelmeye devam ediyor" dedi.
Tebbun, "Doğrusu da bizim bu ikili ilişkileri geliştirmemiz ve güçlendirmemizdir. Bu durum her iki ülkenin yararınadır. Zira Cezayir’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin, Tunus, Libya ve Mali’deki gelişmeleri de ele aldı.
Tebbun, kasımdaki Arap Birliği Zirvesi'ne Cezayir’in ev sahipliği yapacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала