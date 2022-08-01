https://tr.sputniknews.com/20220801/tebbun-cezayirin-turkiye-ile-iliskilerini-gelistirmesi-iki-ulkenin-tarihsel-baglarinin-yansimasi-1059352039.html

Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansıması

Tebbun: Cezayir'in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansıması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'nin ülkelerindeki en önemli yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, Türkiye ile Cezayir arasındaki... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T03:43+0300

2022-08-01T03:43+0300

2022-08-01T03:57+0300

abdulmecid tebbun

recep tayyip erdoğan

cezayir

dünya

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel basın ve medya temsilcileriyle yıllık buluşmasında iç ve dış gündeme dair açıklamalarda bulundu.Cezayir devlet televizyonundan yayınlanan buluşmada Tebbun, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerini de değerlendirdi.Türkiye’nin Cezayir’deki en önemli yatırım yapan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Tebbun, "Türkiye'nin Oran (Vahran) kentindeki çelik üretimi, ülkedeki tüm çelik üretimini ikiye katladı. Tekstil sektöründeki yatırım da öyle. Türkiye’den başka yatırımlar da gelmeye devam ediyor" dedi.Tebbun, "Doğrusu da bizim bu ikili ilişkileri geliştirmemiz ve güçlendirmemizdir. Bu durum her iki ülkenin yararınadır. Zira Cezayir’in Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesi iki ülkenin tarihsel bağlarının yansımasıdır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Tebbun, Filistin, Tunus, Libya ve Mali’deki gelişmeleri de ele aldı.Tebbun, kasımdaki Arap Birliği Zirvesi'ne Cezayir’in ev sahipliği yapacağını söyledi.

cezayir

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abdulmecid tebbun, recep tayyip erdoğan, cezayir