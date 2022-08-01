https://tr.sputniknews.com/20220801/tekirdagda-boya-fabrikasinda-patlama-3-isci-agir-yarali-1059373238.html

Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı

Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Olayda 3 kişinin... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T15:39+0300

2022-08-01T15:39+0300

2022-08-01T15:39+0300

türkiye

türkiye

kocaeli

fabrika

patlama

işçi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059373091_0:240:1600:1140_1920x0_80_0_0_159bb8889aa5082474a4c75f1202d1c5.jpg

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220728/kocaelide-galvaniz-fabrikasinda-patlama-11-yarali-1059222784.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, kocaeli, fabrika, patlama, işçi