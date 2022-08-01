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Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Olayda 3 kişinin... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:39+0300
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fabrika
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220728/kocaelide-galvaniz-fabrikasinda-patlama-11-yarali-1059222784.html
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türkiye, kocaeli, fabrika, patlama, işçi

Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı

15:39 01.08.2022
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ - ŞABAN KARDEŞTekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ - ŞABAN KARDEŞ
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Olayda 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
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Kocaeli'de galvaniz fabrikasında patlama: 11 yaralı
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