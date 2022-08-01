https://tr.sputniknews.com/20220801/tekirdagda-boya-fabrikasinda-patlama-3-isci-agir-yarali-1059373238.html
Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Olayda 3 kişinin... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T15:39+0300
2022-08-01T15:39+0300
2022-08-01T15:39+0300
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kocaeli
fabrika
patlama
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220728/kocaelide-galvaniz-fabrikasinda-patlama-11-yarali-1059222784.html
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türkiye, kocaeli, fabrika, patlama, işçi
Tekirdağ'da boya fabrikasında patlama: 3 işçi ağır yaralı
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Olayda 3 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.