https://tr.sputniknews.com/20220801/the-china-times-pelosi-tayvani-yarin-ziyaret-edebilir-1059367665.html

CNN: Pelosi, Tayvan'ı ziyaret edecek

CNN: Pelosi, Tayvan'ı ziyaret edecek

Çin tarafının olası askeri müdahale ve çatışma uyarılarına rağmen, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan ziyaretini gerçekleştirebileceği ve ada ülkesinin... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T13:54+0300

2022-08-01T13:54+0300

2022-08-01T14:52+0300

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Hint-Pasifik turuna çıkan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin programında yer almamasına rağmen Tayvan'ı ziyaret edeceği, önce The China Times gazetesi, ardından CNN kanalı tarafından duyuruldu. The China Times, Pelosi'nin yarın gece gidebileceği Tayvan'da çarşamba günü ülke lideri Tsai Ing-wen ile görüşüp adadan ayrılabileceğini öne sürdü.CNN'in Taipei muhabiri de Tayvan hükümet yetkililerine ve ziyaretle ilgili ABD'li yetkililere Pelosi'nin Tayvan ziyaretini doğrulattıklarını söyledi. CNN'in haberinde ziyaretin tam tarihi ve saati verilmedi, ama Malezya'dan adaya geçmesinin beklendiği dile getirildi. Pelosi'nin ziyaretinin gerçekleşeceği haberlerinin ardından Çin'in 4 J-16 savaş uçağı Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdi.Cumartesi günü askeri tatbikatlara da başlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, güneydoğudaki Fujian eyaletinden karşıdaki Tayvan Boğazı'na doğru atış tatbikatı yaptı ve belirlenmiş deniz alanını kapattı.Tayvan'a 'tek Çin' politikası uygulayan Pekin'den olası ziyaretle ilgili geçen hafta "Çok ciddi sonuçları olur" uyarısı gelmişti. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Tan Kefei, "ABD tarafı ilerletmekte ısrar ederse, Çin ordusu asla atıl durmayacak ve herhangi bir dış müdahale ile 'Tayvan'ın bağımsızlığı' için ayrılıkçı girişimleri engellemek için güçlü önlemler alacak" demişti.SCMP'ye konuşan Çinli uzmanlar da Çin ordusunun Tayvan Boğazı'nda uçuşa yasak bölge ve kısıtlı seyrüsefer bölgesi ilan edebileceği, bunun Çin ile ABD silahlı kuvvetleri arasında askeri çatışmaya neden olabileceğini söylemişti.Ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'a yabancı müdahalesinin kabul edilmeyeceğini belirterek "Ateşle oynayan kendini yakar" vurgusunu yapmıştı.

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nancy pelosi, abd, çin, tayvan