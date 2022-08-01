https://tr.sputniknews.com/20220801/thy-genel-muduru-bilal-eksi-yuzde-88-doluluk-ile-yolcu-sayisi-rekoru-kirdik-1059390732.html

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T23:44+0300

2022-08-01T23:44+0300

2022-08-01T23:50+0300

bilal ekşi

thy

türkiye

rekor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103833/15/1038331583_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_5cda56cb4f34f19f0e184d941ff01ce2.jpg

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, THY'nin pazar günü yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru kırdığını ifade etti.Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilal ekşi, thy, rekor