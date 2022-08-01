https://tr.sputniknews.com/20220801/thy-genel-muduru-bilal-eksi-yuzde-88-doluluk-ile-yolcu-sayisi-rekoru-kirdik-1059390732.html
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T23:44+0300
2022-08-01T23:44+0300
2022-08-01T23:50+0300
bilal ekşi
thy
türkiye
rekor
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, THY'nin pazar günü yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru kırdığını ifade etti.Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.
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bilal ekşi, thy, rekor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık
23:44 01.08.2022 (güncellendi: 23:50 01.08.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, THY'nin pazar günü yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru kırdığını ifade etti.
Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.