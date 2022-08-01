https://tr.sputniknews.com/20220801/trump-zelenskiyin-putinle-iliskilerinde-yaptigi-en-buyuk-hatayi-acikladi-1059381675.html
Trump, Zelenskiy'in Putin'le ilişkilerinde yaptığı en büyük hatayı açıkladı
Trump, Zelenskiy'in Putin'le ilişkilerinde yaptığı en büyük hatayı açıkladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:43+0300
2022-08-01T19:43+0300
2022-08-01T20:25+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
rusya
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nato
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The Clay Travis & Buck Sexton Show'da konuşan Trump, Zelenskiy'in Ukrayna krizi sürecinde en büyük hatayı Putin'le ilişkilerinde yaptığını vurguladı.Trump, "Zelenskiy, Putin'le anlaşmalıydı. Kırım'dan da vazgeçebilirdi. NATO'ya katılmayı planlamadıklarını söyleyerek İttifak sorununu çözebilirdi. O zaman bir ülkesi olurdu, zira Putin'in anlaşmak istediğinden eminim" ifadelerini kullandı.Mevcut koşullarda bir anlaşmaya varmanın çok daha zor olacağının altını çizen Trump, her şeye rağmen bu yöndeki girişimlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.
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abd, ukrayna, rusya, vladimir putin, nato
Trump, Zelenskiy'in Putin'le ilişkilerinde yaptığı en büyük hatayı açıkladı
19:43 01.08.2022 (güncellendi: 20:25 01.08.2022) Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik fikrinden vazgeçmeyerek 'en büyük hatayı' yaptığını vurguladı.
The Clay Travis & Buck Sexton Show'da konuşan Trump, Zelenskiy'in Ukrayna krizi sürecinde en büyük hatayı Putin'le ilişkilerinde yaptığını vurguladı.
Trump, "Zelenskiy, Putin'le anlaşmalıydı. Kırım'dan da vazgeçebilirdi. NATO'ya katılmayı planlamadıklarını söyleyerek İttifak sorununu çözebilirdi. O zaman bir ülkesi olurdu, zira Putin'in anlaşmak istediğinden eminim" ifadelerini kullandı.
Mevcut koşullarda bir anlaşmaya varmanın çok daha zor olacağının altını çizen Trump, her şeye rağmen bu yöndeki girişimlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.