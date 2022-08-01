https://tr.sputniknews.com/20220801/trump-zelenskiyin-putinle-iliskilerinde-yaptigi-en-buyuk-hatayi-acikladi-1059381675.html

Trump, Zelenskiy'in Putin'le ilişkilerinde yaptığı en büyük hatayı açıkladı

Trump, Zelenskiy'in Putin'le ilişkilerinde yaptığı en büyük hatayı açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaşma yoluna gitmeyerek ve NATO'ya üyelik... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T19:43+0300

2022-08-01T19:43+0300

2022-08-01T20:25+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rusya

vladimir putin

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1056778639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9397ab5ed595f007b62f8731dd583c7b.jpg

The Clay Travis & Buck Sexton Show'da konuşan Trump, Zelenskiy'in Ukrayna krizi sürecinde en büyük hatayı Putin'le ilişkilerinde yaptığını vurguladı.Trump, "Zelenskiy, Putin'le anlaşmalıydı. Kırım'dan da vazgeçebilirdi. NATO'ya katılmayı planlamadıklarını söyleyerek İttifak sorununu çözebilirdi. O zaman bir ülkesi olurdu, zira Putin'in anlaşmak istediğinden eminim" ifadelerini kullandı.Mevcut koşullarda bir anlaşmaya varmanın çok daha zor olacağının altını çizen Trump, her şeye rağmen bu yöndeki girişimlerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna, rusya, vladimir putin, nato